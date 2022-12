XETRA-SCHLUSS/Praktisch unverändert - Stahlwerte gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag praktisch unverändert geschlossen. "Die Konsolidierung im DAX geht in Minischritten weiter", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Er sprach von einem Seitwärtsmarkt mit leicht negativer Tendenz. Wegen des nahenden Jahresendes hätten nun viele Marktteilnehmer bereits die Bücher geschlossen. Daneben führten auch die Zinssitzungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche zu einer abwartenden Haltung. Der DAX stieg 3 Punkte auf 14.265.

Stahlwerte waren am Berichtstag kräftig gesucht. Unter anderem trieb die Hoffnung auf das Hochfahren der Produktion in China vor dem Hintergrund einer dort anziehenden Nachfrage nach Stahl und anderen Rohstoffen nach den zunehmenden Lockerungen der Corona-Restriktionen. Thyssenkrupp stiegen um 7,2 Prozent, bei Salzgitter (+7,2%) trieb zudem der Verkauf des Bauelementegeschäfts.

Analysten machen Kurse

JP Morgan hat die Kursziele für die Rückversicherer erhöht, für Munich Re auf 350 von 330 und für Hannover Rück auf 210 von 190 Euro. Beide Titel werden weiterhin mit "Übergewichten" eingestuft. Beide Aktien gehören auch bereits zu den wenigen Gewinnern des bisherigen Börsenjahres. Hannover Rück gewannen 0,5 Prozent, Munich Re 0,6 Prozent.

Für BMW ging es im DAX um 1,9 Prozent nach unten. Analysten der Bank of America haben laut Händlern die Aktien auf "Untergewichten" von "Neutral" abgestuft.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.264,56 +0,0% -10,20%

DAX-Future 14.273,00 -0,0% -9,94%

XDAX 14.270,60 -0,1% -9,95%

MDAX 25.464,65 +0,8% -27,50%

TecDAX 3.043,49 +0,5% -22,36%

SDAX 12.291,38 +0,7% -25,12%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 141,90 -63

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 19 18 3 2.540,5 48,3 53,3

MDAX 32 16 0 483,9 45,6 32,1

TecDAX 20 9 1 513,7 19,0 20,3

SDAX 45 24 1 105,5 7,5 9,8

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2022 11:49 ET (16:49 GMT)