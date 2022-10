XETRA-SCHLUSS/Rally - DAX steigt über 12.600 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem kräftigen Plus am "Tag der deutschen Einheit" ging es am deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter steil nach oben. Der DAX schloss 3,8 Prozent höher bei 12.670 Punkten. Die größten Gewinner hießen Zalando, Sartorius und Puma, alle 40 DAX-Werte schlossen im Plus. Seit seinem Tief am Vortag hat der Index damit über 6 Prozent zugelegt. Eine nachrichtliche Unterstützung für die verbesserte Stimmung sahen Händler auch in den überraschend guten VDMA-Auftragseingängen. Noch ist man sich allerdings an der Börse nicht sicher, ob es sich nur um eine Zwischenerholung im Bärenmarkt handelt, oder ob nun eine nachhaltige Erholung nach der Bodenbildung im Bereich bei 12.000 Punkten erfolgt.

Zum Stimmungswechsel hat beigetragen, dass die Renditen der Bundesanleihen jüngst deutlich gefallen sind, da an der Börse damit gerechnet wird, dass die Inflation im kommenden Jahr weniger stark steigen wird als befürchtet. Damit könnte die Europäische Zentralbank die Zinsen weniger stark anheben, wie teils erwartet. Aber auch die Notierungen am Gasmarkt kommen deutlicher unter Druck.

Berichtssaison wirft Schatten voraus

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite war vergleichsweise dünn. Den nächsten Impuls für den Aktienmarkt könnten die Berichtssaison zum dritten Quartal und die Ausblicke der Unternehmen liefern. Hier gab es schon mal eine positive Nachricht. Kurz vor Handelsschluss nahm Grenke (+11,8%) die Prognose für das Leasingneugeschäft hoch. Aber auch die Zahlen zum dritten Quartal können sich sehen lassen, mit 565,5 Millionen Euro lag hier das Leasingneugeschäft gut 5 Prozent oberhalb der Erwartung der Analysten von Warburg Research.

Prosieben verloren 1,4 Prozent. Für die Analysten von Citi kommt der Chefwechsel bei Prosieben überraschend. Ein CEO-Wechsel sei nie ein positives Signal für die Anleger, vor allem nicht, wenn er wie in diesem Fall plötzlich und aus heiterem Himmel erfolge. Es gebe jedoch einige Faktoren, die derlei Bedenken dämpften.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.670,48 +3,8% -20,24%

DAX-Future 12.670,00 +3,7% -20,05%

XDAX 12.653,24 +3,4% -20,16%

MDAX 23.498,80 +3,7% -33,10%

TecDAX 2.831,48 +4,2% -27,77%

SDAX 11.047,31 +3,7% -32,70%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 141,50 +73

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 40 0 0 3.551,9 81,7 65,1

MDAX 44 4 1 553,5 39,6 36,6

TecDAX 29 1 0 816,1 30,0 19,3

SDAX 66 4 0 137,2 11,1 9,0

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2022 11:50 ET (15:50 GMT)