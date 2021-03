XETRA-SCHLUSS/Rekordserie im DAX hält an

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es auch am Donnerstag nach oben gegangen. Damit hielt die Rekordserie im DAX an - er notierte bereits den vierten Tag in Folge auf Rekordhoch. Das gab es schon lange nicht mehr. Der DAX schloss 0,2 Prozent höher bei 14.569 Punkten, das Allzeithoch lag nun bei 14.595 Zählern. Genau vor einem Jahr befand sich der DAX mit der damals aufkommenden und kaum abzuschätzenden Corona-Pandemie im freien Fall und notierte mit 10.650 Zählern deutlich tiefer. Auch wenn die Pandemie noch nicht im Griff ist, setzen die Anleger auf die Zeit danach. Zudem durfte man in den vergangenen zwölf Monaten lernen, dass es auch in Deutschland Unternehmen gibt, die digital stark aufgestellt sind und vom Arbeiten und Einkaufen von zu Hause aus profitieren.

EZB sorgt für klare Verhältnisse

Dem jüngsten Renditeanstieg der Anleihen hat sich die Europäische Zentralbank (EZB) indes erst einmal entgegengestellt. Die Rendite der Bundesanleihen mit zehn Jahren fiel um 2 Basispunkte auf minus 0,33 Prozent. Für Targobank-Volkswirt Otmar Lang sorgte EZB-Chefin Christine Lagarde für klare Verhältnisse. Zur Begrenzung des Renditeanstiegs plant die EZB, ihr Anleiheankaufprogramm für die nächsten drei Monate zu forcieren. Diese Strategie mache Sinn. Aktuell anziehende Inflationserwartungen verbunden mit einem sich verbessernden Konjunkturausblick seien ansonsten genau der Mix, den sich die EZB-Entscheider schon so lange wünschten, hieß es weiter.

BMW, Hugo Boss und Lanxess nach Zahlenausweis schwach

Belastet von den Auswirkungen der Pandemie hat BMW vergangenes Jahr angesichts rückläufiger Autoverkäufe deutlich weniger verdient. Der Gewinn brach um knapp ein Viertel ein, entsprechend soll die Dividende auf 1,90 von 2,50 Euro je Stammaktie sinken. Für das laufende Jahr zeigte sich der Premiumhersteller vorsichtig optimistisch. Der Aktie schloss 3,5 Prozent tiefer.

Für Hugo Boss ging es nach Zahlenausweis um 3,6 Prozent nach unten. Das Jahresende ist für den Modekonzern laut Analysten der Citigroup aufgrund der Schließungen von Ladengeschäften schwach verlaufen. Eine strikte Kostenkontrolle sei durch höhere Rabatte und Abschreibungen auf Lagerbestände kompensiert worden. Die relativ breite Prognose des Unternehmens auf das laufende Jahr sei nachvollziehbar.

Die Geschäftszahlen von Lanxess bewegten sich ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Problematisch sei aber der vorsichtige Ausblick, so ein Händler. Im weiteren Jahresverlauf bestehe aber Luft nach oben. Lanxess verloren 4,8 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.569,39 +0,20% +6,20%

DAX-Future 14.569,00 +0,22% +6,67%

XDAX 14.569,83 +0,04% +6,59%

MDAX 31.937,03 +1,16% +3,70%

TecDAX 3.360,18 +1,65% +4,59%

SDAX 15.402,56 +1,33% +4,32%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 171,66% +20

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 18 12 0 3.938,1 74,1 95,7

MDAX 41 18 1 1.146,5 46,6 49,5

TecDAX 25 3 2 985,2 33,0 54,8

SDAX 51 17 2 219,8 10,9 11,1

