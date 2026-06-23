DAX24.740 -0,6%Est506.215 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 -4,1%Nas25.589 ±0,0%Bitcoin52.712 -4,3%Euro1,1355 -0,3%Öl74,18 -3,7%Gold4.005 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX schließt in Rot -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, DHL, Palantir, BYD, Arm, Intel im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Bund plant Fregatten-Wechsel: Rheinmetall-Aktie sackt zweistellig ab, TKMS jubelt - auch RENK & HENSOLDT im Blick Bund plant Fregatten-Wechsel: Rheinmetall-Aktie sackt zweistellig ab, TKMS jubelt - auch RENK & HENSOLDT im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

XETRA-SCHLUSS/Rheinmetall-Kurseinbruch belastet DAX

24.06.26 17:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
51,06 EUR 0,12 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
68,84 EUR -2,60 EUR -3,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
init innovation in traffic systems SE
47,65 EUR -2,30 EUR -4,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
42,45 EUR -3,77 EUR -8,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
957,70 EUR -212,90 EUR -18,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
83,80 EUR 10,50 EUR 14,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.740,4 PKT -153,2 PKT -0,62%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Ein Kurseinbruch der Rheinmetall-Aktie hat zur Wochenmitte den DAX unter Druck gesetzt. Der deutsche Leitindex reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 24.740 Punkte. Die Rheinmetall-Aktie rutschte um 18,7 Prozent auf 949 Euro ab und damit wieder deutlich unter der 1.000er Marke. Sie hat seit dem Hoch über 50 Prozent an Wert verloren. Grund für den Kurseinbruch war, dass Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius laut übereinstimmenden Medienberichten das Marine-Projekt zum Bau von F126-Fregatten beendet hat. Wie zuerst der Spiegel berichtete, sollen statt der sechs geplanten Kriegsschiffe nun acht kleinere Fregatten des Typs "Meko-200" des deutschen Herstellers TKMS angeschafft werden. TKMS stiegen daraufhin um 16,1 Prozent.

Die Analysten von JP Morgan sehen nun diverse Ziele von Rheinmetall für das laufende Jahr als gefährdet oder kaum mehr erreichbar an. MWB sieht in der Streichung des F126-Fregattenprogramms einen deutlichen Rückschlag für Rheinmetall, da der Auftrag als zentrales Argument für die Übernahme der NVL-Werft und die langfristigen Wachstumsziele im Marinegeschäft gegolten habe. Im Fahrwasser verloren Hensoldt 3,3 Prozent und Renk 7,2 Prozent.

Die Ölpreise fielen weiter, der Preis für ein Barrel der Sorte Brent reduzierte sich um 4,6 Prozent auf 73,54 Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte in einem Social-Media-Beitrag mitgeteilt, der Iran habe den USA erklärt, er verlange oder kassiere keine Gebühren von Schiffen, die die Straße von Hormus befahren.

Den Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex im Juni wertete Michael Herzum, Leiter Volkswirtschaft bei Union Investment, als ein Hoffnungssignal. Er liefere aber noch keinen konjunkturellen Befreiungsschlag. Die Aussicht auf eine Entspannung im Iran-Konflikt mit einer raschen Normalisierung des Verkehrs durch die Straße von Hormus dürfte zur besseren Stimmung beigetragen haben.

Für JP Morgan lieferten die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal von Fedex eine leicht positive Indikation für DHL (+0,2%). Die Analysten sehen die International-Priority-Entwicklung von Fedex kurzfristig als unterstützenden Indikator für DHL Express. Das internationale Express-Geschäft von Fedex liefere insbesondere einen Vergleichswert für DHL Express, das rund 50 Prozent zum EBIT 2025 der DHL Group beigetragen haben.

Im SDAX gaben Init Innovation um 4,4 Prozent nach. Das Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren angekündigt. Die Berenberg-Analysten gehen davon aus, dass diese vor allem der Finanzierung eines kürzlich gewonnenen Großauftrags in Australien dienen soll.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 24.740 -0,6 0,9

DAX-Future 24.913 -0,6 1,7

XDAX 24.746 -0,7 0,7

MDAX 31.919 -0,7 4,3

TecDAX 3.883 -0,5 7,2

SDAX 17.963 -1,1 4,7

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 127,27 +46,0

*gerundet

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 11:44 ET (15:44 GMT)

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10:51Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.06.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.06.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:51Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen