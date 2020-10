XETRA-SCHLUSS/Risiken nehmen zu - DAX mit deutlichem Minus

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach unten. Der DAX schloss 1,4 Prozent tiefer bei 12.558 Punkten. Während die Berichtssaison teils positive Überraschungen zu der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal liefert, sorgen sich die Anleger vor allem um die weiter rasant steigenden Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Deutschland und Europa. Dazu kommen der Brexit sowie die US-Präsidentschaftswahlen als Gründe vorsichtig und zurückhaltend zu investieren.

Während viele Volkswirte von einer V-Erholung der Wirtschaft sprechen, also einer schnellen konjunkturellen Erholung nach dem Absturz in Frühjahr, nehmen die Stimmen zu, dass es möglicherweise doch ein "W" wird, also nochmals ein konjunktureller Absturz in Folge lokaler Lockdowns folgen könnte.

Investoren positionieren sich defensiv

Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer am Aktienmarkt zeigt, dass sich die Investoren im Vorfeld einer möglichen zweiten Abwärtswelle defensiv positionieren. Verkauft wurden unter anderem die Aktien der Fluglinien und Reiseunternehmen, so gaben Lufthansa um 4,7 Prozent nach, Tui um 4,1 Prozent. Ansonsten lieferte die Berichtssaison die Impulse.

Nach Geschäftszahlen gaben Software AG um 2,9 Prozent nach. Solide Buchungen über den Erwartungen, aber ein durch den Geschäftsumbau belasteter enttäuschender Umsatz, hieß es von den Analysten von Bryan Garnier. Bilfinger stiegen derweil um 3,8 Prozent. Händler verwiesen auf einen Bericht mit Übernahmespekulationen.

Die Aktie von Leifheit schloss 4,3 Prozent im Plus. "Die Werbestrategie von CEO Rinsche geht auf", so ein Marktteilnehmer zu den Zahlen. In einem ansonst eher schwächeren dritten Quartal hat das Unternehmen starke Ergebnisse vorgelegt und den Ausblick angehoben.

Die Compleo Charging Solutions legte einen holprigen Start auf das Börsenparkett hin. Die Titel eröffneten den Handel bei 44 Euro und damit 10,2 Prozent unter dem Ausgabepreis von 49 Euro und beendeten den Tag bei 46,80 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 62,6 (Vortag: 61,5) Millionen Aktien im Wert von rund 2,87 (Vortag: 2,61) Milliarden Euro. Es gab drei Kursgewinner und 27 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.557,64 -1,41% -5,22%

DAX-Future 12.551,00 -1,52% -3,87%

XDAX 12.565,06 -1,29% -4,34%

MDAX 27.165,35 -1,91% -4,05%

TecDAX 3.062,32 -1,51% +1,57%

SDAX 12.521,15 -0,65% +0,07%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,56 -13

