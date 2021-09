XETRA-SCHLUSS/Risikoaversion drückt DAX über 2% ins Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag deutlich nach unten. Der DAX schloss 2,1 Prozent tiefer bei 15.249 Punkten. Nach einem kaum veränderten Start rollten im Tagesverlauf mehrere Verkaufswellen über den Markt, die Gegenwehr war überschaubar. Wer auf diesem Niveau einsteigen wollte, hatte bereits am Montag vor einer Woche die Chance. Spannend wird das Verhalten der Anleger, sollte der DAX unter das Vorwochentief bei 15.019 Punkten fallen.

Die Zinsen legen global weiter zu, damit bieten die Renditen vor allem am US-Markt eine Alternative zu Aktien. Die Energiepreise erhöhten sich weiter, sowohl für Öl wie auch für Strom. Dies bedeutet für die verarbeitende Industrie, dass steigende Kosten die Marge belasten. Die Haushalte haben dagegen weniger Geld für den Konsum zur Verfügung.

Die Inflation steigt derweil, wie lange ist ungewiss. So räumte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in ihrer Rede zur Eröffnung des Geldpolitischen Forums der Europäischen Zentralbank ein, dass in den kommenden Jahren die Möglichkeit bestehe, dass die Preise in die Höhe getrieben würden, da die aktuellen Versorgungsengpässe die Unternehmen veranlassen könnten, ihre Lieferketten zu diversifizieren oder einen Teil ihrer Produktion ins Inland zu verlagern.

Anleger machen querbeet Kasse

Schwach tendierten die Technologiewerte, so waren Infineon mit einem Abschlag von 5,9 Prozent Tagesverlierer im DAX. Wachstumswerte wie auch die Technologiewerte werden durch die steigende Abzinsung künftiger Zahlungsströme besonders stark belastet, so Michael Winkler, Leiter der Anlagestrategie St. Galler Kantonalbank.

Für die Adidas-Aktie ging es 4,3 Prozent abwärts. Hier bereiteten mögliche Lieferengpässe wie bei Wettbewerber Nike nun doch Sorgen. So haben die Analysten der Deutschen Bank die Umsatzprognose 2021 auf Grund möglicher Lieferprobleme um 1 Prozent gesenkt, die Bruttomarge um 90 Basispunkte auch wegen der gestiegenen Frachtkosten. "Dies mag angesichts der Tatsache, dass es sich größtenteils um ein Angebotsproblem handelt, zu konservativ sein", so die Analysten. Im Handel wurde darauf verwiesen, dass der jüngste Lockdown in Vietnam sowohl Adidas wie auch andere Unternehmen treffen könnte, die dort produzieren ließen. Die Puma-Titel verloren 2,6 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.248,56 -2,1% +11,15%

DAX-Future 15.225,00 -2,2% +11,67%

XDAX 15.243,86 -2,3% +11,52%

MDAX 34.502,31 -2,2% +12,03%

TecDAX 3.733,59 -2,9% +16,21%

SDAX 16.514,56 -2,4% +11,85%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 169,88 -37

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 5 34 1 4.543,9 75,2 59,0

MDAX 3 47 0 862,5 45,8 49,4

TecDAX 1 29 0 1.126,5 28,3 19,3

SDAX 7 62 1 268,8 11,7 11,6

