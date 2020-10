XETRA-SCHLUSS/Ruhiger Wochenauftakt - Epigenomics brechen ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit leichten Abgaben geschlossen. Die Nachrichtenlage blieb durchwachsen: Steigende Infektionszahlen und zunehmende Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie etwa in Berchtesgaden auf der einen Seite, vage Hoffnung, dass ein neues Konjunkturprogramm in den USA doch noch vor den Präsidentschaftswahlen verabschiedet werden könnte, auf der anderen. Im Handel war von einer mangelnden Kaufbereitschaft der Anleger die Rede. Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 12.855 Punkte.

Gefragt waren Aktien aus dem Airline-Sektor. Beobachter schließen weitere Bailouts nicht aus. "Ohne staatliche Unterstützung geht da gar nichts", so ein Händler. Auf lange Sicht dürfte sich die Lage für die "Überlebenden" dann besser darstellen. Lufthansa gewannen 5,7 Prozent, Fraport 4,8 Prozent oder Tui 6,1 Prozent.

Traton erhöht Gebot für Navistar

Traton verloren 0,5 Prozent. Die VW-Tochter hat im Übernahmepoker um den US-Nutzfahrzeughersteller Navistar das Angebot erhöht. Traton bietet nun 44,50 Dollar für alle verbleibenden Aktien von Navistar, nachdem das letzte Gebot bei 43 Dollar gelegen hatte. "Für Traton ist der Zugang zum US-amerikanischen Lkw-Markt wichtig", sagte ein Marktteilnehmer. Da im Vorfeld bereits mit einem höheren Gebot von bis zu 50 Dollar je Navistar-Aktie gerechnet worden war, sei auch der Preis von 44,50 Dollar vertretbar. VW gewannen 0,7 Prozent.

Epigenomics brachen um 66,2 Prozent ein. Hier belastete, dass die staatliche US-amerikanische Krankenversicherung Centers for Medicare & Medicaid Services einen negativen Erstattungsvorschlag im Zusammenhang mit der National Coverage Determination von EpiproColon, dem von Epigenomics entwickelten Bluttest zur Darmkrebsvorsorge, veröffentlicht hat.

Ad Pepper will Aktien zurückkaufen

Nach guten Geschäftszahlen am Freitag kündigte Ad Pepper nun ein Aktienkaufprogramm an. Im Zeitraum vom 19. Oktober 2020 bis zum 19. November 2021 sollen insgesamt bis zu 500.000 eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 2,25 Millionen Euro erworben werden. Ad Pepper gewannen 5,7 Prozent.

Hochtief rückten um 1,1 Prozent vor. Die australische Tochter Cimic hat 50 Prozent ihrer Beteiligung an der Bergbautochter Thiess verkauft. Käufer sind Fonds, die von Elliott Advisors beraten werden. Cimic zufolge wird die Transaktion umgerechnet 1,03 Milliarden bis 1,15 Milliarden Euro in die Kasse spülen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 48,6 (Freitag: 76,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,20 (Freitag: 3,54) Milliarden Euro. Es gab 13 Kursgewinner und 17 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.854,66 -0,42% -2,98%

DAX-Future 12.844,00 -0,48% -1,62%

XDAX 12.858,59 -0,31% -2,10%

MDAX 27.815,35 +0,18% -1,76%

TecDAX 3.151,98 -0,30% +4,55%

SDAX 12.685,96 -0,29% +1,39%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,14 1

