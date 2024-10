XETRA-SCHLUSS/Schwach - 19.000er-Marke im DAX hält

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag, dem "Tag der deutschen Einheit", nach unten. Der DAX verlor 0,8 Prozent auf 19.015 Punkte, im Tief notierte er schon bei 18.964 Punkten. Es ist weiter der Nahostkonflikt, der für Zurückhaltung sorgt. Am Nachmittag schoss der Preis für Öl in die Höhe, was dahingehend interpretiert wird, dass eine mögliche Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten die Rohölproduktion in der Region beeinträchtigen könnte. Anleihen, die in der Regel als sichere Häfen gesucht werden, notierten über den Tag gesehen etwas leichter. Am Freitag steht der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für September an. Hier werden Hinweise auf die weitere Zinspolitik der US-Notenbank erhofft.

Automobilwerte erneut unter Druck

Mit Spannung verfolgen Investoren die Diskussionen um die Einführung der geplanten EU-Zölle auf Elektroautos aus China. Hier könnte am Freitag in Brüssel die Entscheidung fallen. Die deutschen Autobauer befürchten Folgen für ihr Geschäftsmodell und fordern weitere Verhandlungen mit Peking. Auch aus der Berliner Politik kommen Stimmen, die sich gegen die Einführung von Strafzöllen aussprechen. Diese politische Gemengelage rund um die Autoindustrie verunsicherte - die Aktien der Automobilhersteller wurden verkauft.

Zudem gab es einige Herunterstufungen durch Analysten in dem Sektor. Barclays senkte die Einstufungen von Porsche SE (-3,6%) und Mercedes-Benz (-1,1%), ansonsten gaben Continental um 3,5 Prozent und Porsche AG um 2,5 Prozent nach. Um 9,2 Prozent abwärts ging es mit den Aktien von Deutz nach einer Gewinnwarnung.

Pentixapharm für einen Tag im SDAX und TecDAX

Die Pentixapharm-Aktie lieferte ein maues Börsendebüt ab. Die Aktie schloss den Handel bei 4,71 Euro. Der erste Kurs hatte noch bei 5,10 Euro gelegen, was dem Ausgabepreis entsprach. Dieser wurde am unteren Rand der Zeichnungsspanne von 4,70 bis 6,00 Euro festgelegt. Die Abspaltung war von der Hauptversammlung auf Grund der unterschiedlichen Geschäftsfelder der beiden Unternehmen beschlossen worden. Während sich das Kerngeschäft von Eckert & Ziegler (-8,5%) auf die Produktion und den Vertrieb von Radioisotopen konzentriert, fokussiert sich die 2024 gegründete Pentixapharm auf die Entwicklung und Zulassung neuer Radiopharmazeutika. Die Aktie von Pentixapharm wurde im Zuge der Abspaltung von Eckert & Ziegler für einen Tag in SDAX und TecDAX aufgenommen.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 19.015,41 -0,8% +13,38%

DAX-Future 19.181,00 -0,6% +9,36%

XDAX 19.032,31 -0,6% +13,50%

MDAX 26.563,36 -0,8% -2,11%

TecDAX 3.326,25 -1,2% -0,33%

SDAX 13.982,36 -0,8% +0,16%

Bund-Future 134,81 -36

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 6 33 1 2.530,9 47,9 50,4

MDAX 10 40 0 319,3 19,7 35,8

TecDAX 4 25 1 586,8 12,4 14,5

SDAX 19 46 5 94,3 8,0 9,1

