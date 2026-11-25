DOW JONES--Belastet von einer erneut schwachen Tendenz bei den Technologiewerten hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte den Handel mit einem kräftigen Minus beendet. Nachdem die Indizes zunächst nur leicht nachgegeben hatten, drehten sie mit dem neuerlichen Ausverkauf an der Wall Street kräftiger ins Minus. Das Umfeld bleibt weiter schwierig, im Handel rechnet man mit anhaltend hoher Schwankungsanfälligkeit, insbesondere im Technologiesektor. Die Anthropic-Aktie, die am Vortag unter den Ausgabepreis gefallen war, baute ihre Verluste weiter aus. "Die Rückkehr Huangs war ein willkommener Befreiungsschlag für die Aktienmärkte, aber noch keine Lösung für deren grundlegende Probleme", so CMC zur jüngsten Entwicklung nach der Rückholaktion von Jensen Huang als Nvidia-CEO. Die Inflations- und Zinssorgen seien ebenso wenig verschwunden wie die Zweifel an der Rentabilität der milliardenschweren Investitionen in KI. Für eine nachhaltige Fortsetzung der Rally brauche es daher mehr als eine Personalentscheidung bei Nvidia.

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Der DAX verlor 1,3 Prozent auf 24.702 Punkte. Thema im Handel waren auch die Pläne der USA für neue Handelszölle. Die USA haben neue Zölle gegenüber China und dutzende weitere Länder angekündigt, die nach Ansicht der Trump-Regierung US-Unternehmen schaden, indem sie ihre heimische Industrieproduktion unterstützen. Neue Zölle kämen in diesem Umfeld zur Unzeit, sagte Salah-Eddine Bouhmidi von IG. Sie könnten die Inflationssorgen verschärfen, die Planung für Unternehmen erschweren und die ohnehin strapazierte Risikobereitschaft weiter schwächen.

Von den US-Konjunkturdaten ging dagegen kein Impuls aus. Der Kerninflationsdruck in den USA hat im Oktober etwas deutlicher als erwartet zugenommen, wobei auch die persönlichen Einkommen unerwartet stark zulegten. Dagegen ist die US-Wirtschaft im dritten Quartal 2026 stärker gewachsen als zunächst berichtet. Das Bruttoinlandsprodukt stieg auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg von 3,6 Prozent gerechnet. Am Abend wird dann das Beige Book der US-Notenbank veröffentlicht, das einen Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Regionen der USA gibt.

Die Infineon-Aktie führte mit einem Minus von 6,5 Prozent erneut die Verliererliste im DAX an. Siemens Energy reduzierten sich um 4,6 Prozent und die Aktien von Suss schlossen 7,5 Prozent niedriger.

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Eine Studie von JP Morgan setzte dagegen positive Akzente im Auto-Sektor und löste Leereindeckungen aus. Die Analysten sehen Potenzial für eine Stabilisierung der Absatzvolumen der deutschen Premium-Autoproduzenten in China. Sie haben die Einstufung für Schaeffler auf "Overweight" erhöht, was die Aktie um 1,0 Prozent nach oben trieb. Für Mercedes-Benz ging es nach einer bestätigten "Overweight"-Einstufung um 0,5 Prozent aufwärts. VW gewannen 4,6 Prozent und BMW 3,7 Prozent.

Die Bayer-Aktie litt unter einem Zeitungsbericht, wonach das Unternehmen das Herz- und Nierenmedikament Kerendia in Deutschland wegen eines Streits über die Erstattungspreise vom Markt nimmt. Der Kurs fiel um 2,6 Prozent.

Hannover Rück hat anlässlich seines Kapitalmarkttages mitgeteilt, dass der Gewinn 2027 auf mindestens 2,9 Milliarden Euro zulegen soll. Bis 2029 peilt der Rückversicherer einen kontinuierlichen Gewinnanstieg an. Die Aktie gab dennoch um 0,9 Prozent nach. Als insgesamt "leicht positiv" wurden im Handel die Zahlen wie auch der Ausblick von Aroundtown (+4,9%) eingestuft. Im Fahrwasser verbesserten sich Vonovia um 1,8 Prozent.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 24.702 -1,3 1,0

DAX-Future 24.777 -1,8 1,5

XDAX 24.730 -1,9 ---

MDAX 28.595 -0,7 -6,4

TecDAX 3.762 -1,9 4,2

SDAX 16.881 -0,9 -1,5

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 123,43 +39,0

*gerundet

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

November 25, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)