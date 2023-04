XETRA-SCHLUSS/Schwache Automobilwerte bremsen DAX aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach unten gegangen. Der DAX schloss 0,6 Prozent tiefer bei 15.796 Punkten. Vor allem die Schwäche unter Automobilherstellern wie auch der Zulieferer sorgte für Gegenwind, nachdem Tesla weiter die Verkaufspreise für ihre Autos gesenkt hat, und damit einen Preiskampf anzettelt, der sich über kurz oder lang auch auf die Margen in dem Sektor auswirken dürfte. Sartorius brachen nach enttäuschenden Quartalszahlen ein. Keinen Impuls lieferten dagegen die Inflationsdaten. Der Teuerungsdruck auf Produzentenseite in Deutschland hat im März stärker als erwartet abgenommen. Die Erzeugerpreise sanken gegenüber dem Vormonat um 2,6 Prozent und lagen um 7,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Bundesanleihen legten leicht zu, der Euro handelte stabil bei 1,0972 Dollar.

VW & Co von Teslas Preiskampf belastet

Wenn Tesla die Preise senkt, freuen sich Käufer von Neuwagen, für die Wettbewerber bedeutet das indes Druck auf die Margen. Elon Musk habe klar gemacht, dass er sogar bereit sei, die Gewinne kurzfristig auf null zu drücken, hieß es. "Die Wettbewerbssituation auf dem Markt für Elektrofahrzeuge scheint sich dramatisch verändert zu haben", hieß es von den Analysten von Bernstein. Tesla senke die Preise und versuche, den Marktanteil zu vergrößern oder zu sichern. Dies alles übe einen immensen Druck auf die Wettbewerber aus, die Elektroautos produzierten und damit in der Schusslinie von Tesla stünden, so Bernstein. Im DAX verloren BMW 3,6 Prozent, Mercedes-Benz 3,4 Prozent, Porsche 2,6 Prozent und VW 3,1 Prozent.

Nicht zufrieden war man im Handel mit den Geschäftszahlen von Sartorius. Die schwächer als erwartet ausgefallene Marge im ersten Quartal habe zu einem geringeren Gewinn geführt und der rückläufige Auftragseingang sei auch nicht gut für die weiteren Perspektiven, hieß es. Die Lage nach den Übergewinnen der Corona-Zeit normalisiere sich eben immer weiter. Sartorius verloren knapp 11 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.795,97 -0,6% +13,45%

DAX-Future 15.934,00 -0,6% +13,21%

XDAX 15.798,06 -0,7% +13,91%

MDAX 27.747,97 -0,5% +10,47%

TecDAX 3.241,45 -1,6% +10,97%

SDAX 13.510,00 -0,6% +13,28%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,13% +62

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 12 27 1 3.659,8 76,8 56,0

MDAX 16 34 0 453,4 29,3 38,1

TecDAX 7 23 0 912,3 21,6 16,7

SDAX 27 42 1 135,2 8,6 8,0

