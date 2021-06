XETRA-SCHLUSS/Schwächer - Dollar drückt DAX

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Mittwoch überwiegend abgeschwächt. Der DAX fiel um knapp 1,2 Prozent auf 15.456 Punkte. Gedrückt wurden die Kurse von einem leichten Schwächeanfall des Dollar, nachdem in den USA neue Zahlen sowohl zum Immobilienmarkt als auch zur Stimmung unter den Einkaufsmanagern enttäuscht haben. Die ersten Veröffentlichungen der Juni-Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich attestierten der Konjunktur in Europa dagegen eine kräftige Erholung, in der Folge wurde der Dollar gegen den Euro verkauft.

Die Umsätze am Aktienmarkt kamen allerdings deutlich zurück, was auf einen typischen Konsolidierungstag hindeutet. "Der DAX verharrt auf hohem Niveau", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Im DAX gaben Munich Re 2,3 Prozent ab, nachdem die Citigroup die Aktie von einer Liste besonders aussichtsreicher Titel genommen hat. Unter den dollarsensitiven Aktien fielen VW um 2,4 Prozent, Covestro um 2,1 Prozent. Auf der anderen Seite konnten sich Adidas, Conti, Deutsche Wohnen, Vonovia und Siemens der Schwäche entziehen und schlossen wenig verändert.

US-Zukauf von Brenntag strategisch sinnvoll

In der zweiten Reihe wurde ein Zukauf von Brenntag positiv gewertet. Brenntag stärkt seine Stellung in den USA durch die Übernahme von Storm Chaser Holding Corporation (JM Swank). Der Kurs von Brenntag stieg nach kurzem Zögern um 0,7 Prozent auf 79,38 Euro - schon wieder ein neues Allzeithoch.

Shop Apotheke fielen dagegen um weitere 4,7 Prozent. Der Kurs war schon am Dienstag unter Druck geraten mit einem Bericht, nach dem es in der Branche bei der Einführung des so genannten E-Rezepts Probleme geben soll.

RTL Group und Talpa Network wollen ihre Rundfunk- und Mediengeschäfte in den Niederlanden zusammenlegen. "Damit stärkt das Unternehmen zum einen seine Position in Holland", so ein Marktteilnehmer. Zum anderen habe man die Kosten im Auge. So prognostiziere RTL die potenziellen Synergien mit 100 bis 120 Millionen Euro pro Jahr, die bis 2025 vollständig realisiert sein sollen. Die RTL-Aktie fiel trotzdem um 0,4 Prozent.

SGL zweistellig im Plus - W&W erhöht Prognose

Dagegen zogen SGL Carbon um gut 15 Prozent an, die Aktie wurde mit Blick auf einen Chartausbruch, einen Insiderkauf und Umstrukturierungsfantasie in Internet-Foren empfohlen. Und die Aktien von Wüstenrot & Württembergische gewannen 5 Prozent, nachdem der Finanzkonzern die Prognose erhöht hat. W&W rechnet 2021 für den nach IFRS ermittelten Jahresüberschuss nun mit einem Anstieg auf 280 bis 330 Millionen Euro von 210,8 Millionen im Vorjahr. Bislang hatte der Konzern ein Ergebnis im oberen Bereich des strategischen Zielkorridors von 220 bis 250 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.456,39 -1,15% +12,67%

DAX-Future 15.466,00 -1,04% +13,29%

XDAX 15.487,74 -0,93% +13,31%

MDAX 33.899,81 -0,98% +10,08%

TecDAX 3.478,70 -0,97% +8,28%

SDAX 15.918,24 -0,96% +7,81%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,17 14

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 2 27 1 2.722,7 50,5 53,1

MDAX 12 48 0 946,9 33,1 33,5

TecDAX 4 26 0 609,1 19,7 20,7

SDAX 13 54 3 171,3 9,1 8,3

