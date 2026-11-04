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XETRA-SCHLUSS/Sehr fest - Demokraten-Sieg bei Kongresswahl beflügelt

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.22 EUR -1.78 EUR -5.24 %
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Commerzbank
39.84 EUR 1.99 EUR 5.26 %
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Continental AG
68.22 EUR 1.72 EUR 2.59 %
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Deutsche Bank AG
32.72 EUR 2.36 EUR 7.77 %
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Heidelberg Materials
170.50 EUR 14.20 EUR 9.09 %
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Infineon AG
50.82 EUR -1.40 EUR -2.68 %
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OHB SE
221.00 EUR 9.00 EUR 4.25 %
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Scout24
90.50 EUR 5.50 EUR 6.47 %
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Siemens Energy AG
120.66 EUR -9.08 EUR -7.00 %
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Siltronic AG
58.40 EUR -1.10 EUR -1.85 %
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DOW JONES--Der klare Sieg der Demokraten bei der US-Kongresswahl hat am Mittwoch auch am deutschen Aktienmarkt die Kurse steil nach oben getrieben. Die Demokraten haben mit deutlichem Vorsprung die Mehrheiten im US-Repräsentantenhaus und im Senat erobert, was das Regieren für den Republikanischen US-Präsidenten Donald Trump wesentlich schwieriger machen dürfte. Der DAX gewann 2,2 Prozent auf 26.438 Punkte. Damit näherte sich der Index seinem Rekordverlaufshoch aus dem August dieses Jahres bei 26.622 Punkten.

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Angeführt wurde der Index von Heidelberg Materials, die um 9,6 Prozent zulegten. Der Baustoffkonzern hat Umsatz und operatives Ergebnis im dritten Quartal kräftig gesteigert und seine Ziele für das laufende Jahr bekräftigt. Der Reifenhersteller Continental hat nach einem überraschend hohen Gewinn im Quartal das Jahresziel des operativen Gewinns erhöht, was der Aktie zu einem Plus von 5,2 Prozent verhalf. Gut kamen auch die Zahlen von Scout24 (+6,7%) an.

Trotz abermals gesenkter Prognose verbuchten BMW ein Plus von 5,5 Prozent. BMW habe mit der Entscheidung, sein Restrukturierungsprogramm und seine Portfolioänderungen zu intensivieren und zu beschleunigen, einen willkommenen Schritt getan, hieß es von der Citi.

Die Aktien der Deutschen Bank verbesserten sich um 6,9 Prozent. Marktteilnehmern zufolge hat Goldman Sachs die Titel in die Favoritenliste für November aufgenommen. Commerzbank rückten um 4,9 Prozent vor. Die Bank wird ihre Quartalszahlen am Donnerstag vorlegen.

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Aktien mit KI-Bezug wurden hingegen gemieden. Anleger befürchteten, dass unter einem von den Demokraten dominierten US-Kongress der Ausbau von KI-Infrastruktur gebremst werden könnte. Infineon fielen um 4,1 Prozent, Siemens Energy um rund 8 Prozent und Aixtron um 6,3 Prozent.

OHB schlossen 3,1 Prozent im Plus, nachdem die Aktie am Vormittag noch um rund 2 Prozent nachgegeben hatte. Auslöser für den Richtungswechsel des Kurses war die Mitteilung, dass das Raumfahrt- und Technologieunternehmen einen bedeutenden ESA-Auftrag an Land gezogen hat. Die Tochtergesellschaft OHB System wurde von der Europäischen Weltraumorganisation damit beauftragt, die nächste Generation der Satelliten Sentinel-3-Topographie (S3-NGT) des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zu entwickeln. Das Auftragsvolumen beziffert OHB auf 554 Millionen Euro.

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Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 26.438 +2,2 8,1

DAX-Future 26.669 +2,9 5,3

XDAX 26.570 +2,8 8,1

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MDAX 31.178 +1,4 1,7

TecDAX 4.137 +1,1 14,4

SDAX 18.266 +1,4 6,3

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 122,95 +43,0

*gerundet

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 11:54 ET (16:54 GMT)

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09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
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02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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