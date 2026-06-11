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XETRA-SCHLUSS/Sehr fest - Hoffen auf Friedensschluss und SpaceX stützen

12.06.26 17:46 Uhr
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DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der DAX gewann 1,8 Prozent auf 24.635 Punkte. Treiber waren neue Hoffnungen auf ein baldiges Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Trump hat weitere Angriffe gegen den Iran abgesagt und von einer unmittelbar bevorstehenden Einigung mit dem Iran gesprochen - allerdings nicht zum ersten Mal. Das Abkommen soll auch ein Ende der Blockade der Straße von Hormus beinhalten. Der Iran widersprach allerdings; es sei keine endgültige Entscheidung über das Abkommen getroffen worden.

Dennoch gab der Ölpreis weiter nach. Brent stand zu Börsenschluss bei knapp 87 Dollar das Fass. Hiervon profitierten Airlines und Touristikaktien: Lufthansa verteurten sich um 5,2 Prozent und Tui um 8,7 Prozent. Fraport kletterten um 5,9 Prozent. Der Flughafenbetreiber hat Verkehrszahlen für Mai vorgelegt, Sie sind laut der DZ Bank weitgehend wie erwartet ausgefallen. Das Kursplus dürfte - wie bei den Fluglinienaktien - eher den sinkenden Ölpreisen zu verdanken gewesen sein.

Im Technologiesegment und bei Aktien mit KI-Fantasie sorgte für Rückenwind, dass der Rekordbörsengang von SpaceX planmäßig verlaufen ist. Die Aktien wurden zum Stückpreis von 135 Dollar an den Mann gebracht, womit der Raumfahrt- und KI-Konzern rund 75 Milliarden Dollar einsammelte. Bis zum Xetra-Handelschluss lag zwar noch kein Kurs vor, erste Indikationen bis zu 175 Dollar sprachen aber für ein erfolgreiches Debüt. Infineon gewannen 3,9 Prozent oder Suss Microtec 2 Prozent.

Für Siemens Energy ging es um weitere 4,5 Prozent nach oben. Sie waren am Vortag schon um rund 6 Prozent gestiegen, nachdem es an den Tagen zuvor aber auch zu einem kräftigen Rücksetzer gekommen war. Das Unternehmen hat nun über einen Rekordauftragsbestand von 154 Milliarden Euro berichtet. "Besonders interessant waren dabei die Zahlen zur direkten Verknüpfung mit dem Ausbau von Rechenzentren", sagte ein Händler.

Tagesgewinner im DAX waren Deutsche Bank mit Aufschlägen von 6,6 Prozent ohne besondere Nachrichten. Zu den Tagesverlierern gehörten Rüstungsaktien. Rheinmetall verloren 1,2 Prozent und Hensoldt 4,1 Prozent. Die Möglichkeit eines Friedensschlusses zwischen dem Iran und den USA belastete genauso wie die zuletzt zunehmenden diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Kriegs in der Ukraine.

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

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zuletzt +/- Ticks

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*gerundet

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2026 11:47 ET (15:47 GMT)

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