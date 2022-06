XETRA-SCHLUSS/Sehr fest - Konjunkturoptimismus stützt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 14.654 Punkte. Börsianer sprachen von Konjunkturoptimismus. In China ist der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich im Mai deutlich gestiegen, wenngleich er noch klar im Kontraktion anzeigenden Bereich liegt. Hintergrund sind die eingeleiteten Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen in China. Das Geschäft verlief an Pfingstmontag wie erwartet ruhig. Unternehmensmeldungen waren Mangelware.

Positive Studie treibt Flugzeugsektor

Flugzeugaktien waren gesucht. Im DAX legten Airbus (+2,5%) und MTU Aero (+2,6%) überdurchschnittlich zu. Die Analysten von Jefferies hatten sich positiv zu dem Sektor geäußert. Zu Airbus hieß es, zwar gebe es zunächst noch Druck über Lieferkettenprobleme, jedoch dürften diese Herausforderungen Airbus nicht daran hindern, die Auslieferungen der A320-Maschinen bis 2025 auf 75 pro Monat zu erhöhen. Dazu kämen noch Aktienrückkäufe ab nächstem Jahr. Jefferies sieht Airbus daher weiter als erste Wahl im europäischen Luft- und Verteidigungssektor.

Konsolidierungsfantasie im Sektor stützte die Stay-at-home-Aktien im DAX: Hellofresh gewannen 6,8 Prozent, Delivery Hero 9,4 Prozent und Zalando 3,9 Prozent. Just Eat Takeaway haussierten mit Aufschlägen von 11,8 Prozent nach Berichten über ein angebliches Interesse an Grubhub durch Gründer Matt Maloney sowie Private-Equity-Investor General Atlantic. Just Eat hatte Grubhub 2020 gekauft, hat aber mitgeteilt, einen Verkauf oder einen Teilverkauf in Erwägung zu ziehen. Ein solcher dürfte bei den Anlegern gut ankommen.

Überwiegend wie erwartet sind die Änderungen der Index-Zusammensetzungen der DAX-Familie ausgefallen. Für stärkere Kursbewegungen der betreffenden Aktien könnten Käufe von Indexfonds zur konkreten Umsetzung vom 17. auf den 20. Juni sorgen.

Beiersdorf kehrt in den DAX zurück

Beiersdorf kehrt in den DAX zurück, dafür muss Delivery Hero weichen. In den MDAX kommen neben Delivery Hero Encavis, Platz machen neben Beiersdorf Hypoport. Jungheinrich haben Hypoport im Abstiegskampf noch auf der Schlussgeraden überholt und bleiben damit im MDAX. Allerdings ist das zunächst nur eine Gnadenfrist, denn auf der neuen Rangliste stehen sie auf einem Abstiegsplatz für die nächste ordentliche Überprüfung im September. In den SDAX werden neben Hypoport, Hensoldt und PNE aufgenommen, dafür verlassen neben Encavis LPKF und SGL den Kleinwerteindex.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.653,81 +1,3% -7,75%

DAX-Future 14.654,00 +1,5% -7,56%

XDAX 14.656,87 +1,2% -7,51%

MDAX 30.542,38 +1,1% -13,04%

TecDAX 3.199,17 +0,7% -18,39%

SDAX 13.987,22 +1,3% -14,79%

Bund-Future 149,07 -84

DAX 37 3 0 2.042,7 39,2 47,8

MDAX 41 9 0 398,6 22,3 28,2

TecDAX 23 7 0 369,4 12,8 16,8

SDAX 48 21 1 109,7 7,1 8,5

