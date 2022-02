XETRA-SCHLUSS/Sehr fest - Porsche haussieren mit IPO-Fantasie

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch sehr fest geschlossen. Gestützt wurde die Stimmung von Zeichen der Entspannung in der Ukraine-Krise, aber auch vom Bemühen der EZB, dem Eindruck eines allzu forschen Vorgehens bei der Zinswende zu begegnen. Die Reaktionen an den Finanzmärkten auf die Aussagen von EZB-Rat und EZB-Präsidentin Christine Lagarde am vergangenen Donnerstag sind laut EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau möglicherweise zu stark gewesen. Zudem sendete die Berichtssaison positive Signale. Der DAX gewann 1,6 Prozent auf 15.482 Punkte.

Kräftig gesucht waren die Aktien der Autobranche. Der Markt habe sich etwas vom Zinsthema abgewandt und schaue nun auf Aktien mit guten Konjunkturaussichten, hieß es im Handel. Sich verdichtende Spekulationen über einen Börsengang der Porsche AG trieben die Aktie der Holding um 8,2 Prozent nach oben, VW gewannen 6,1 Prozent.

Daimler Truck ab Freitag im MDAX

Ab Freitag notiert die Aktie von Daimler Truck (+2,2%) im MDAX, dort ersetzt sie die Aktie von Alstria Office. Alstria müssen den Index verlassen, nachdem der Streubesitz mit der Übernahme durch Brookfield unter 10 Prozent gefallen ist. Für Daimler Truck ist der MDAX voraussichtlich nur Zwischenstation. Nach dem aktuellen Stand werden sie am Abend des 18. März bereits in den DAX aufsteigen und dort Beiersdorf ersetzen.

Sehr gut wurden die Geschäftszahlen von Qiagen (+3,0%) zum vierten Quartal im Handel aufgenommen. Das Diagnostikunternehmen hat laut der DZ Bank mit einem sehr starken vierten Quartal aufgewartet und einem ermutigenden Ausblick. Die Ergebnisse seien deutlich über den Prognosen des Unternehmens und den Schätzungen der Analysten ausgefallen.

Heideldruck und Wacker Neuson mit starken Zahlen

Neben Qiagen legte auch Siemens Energy (+1,0%) aus dem DAX Geschäftszahlen vor. Der Konzern hat wegen der deutlichen Verluste seiner spanischen Windenergietochter Siemens Gamesa zum Jahresauftakt unter dem Strich rote Zahlen geschrieben. Auf 240 Millionen Euro beläuft sich der Verlust in den drei Monaten. Siemens Energy hatte bereits vor knapp drei Wochen Zahlen zu Auftragseingang, Umsatz und bereinigtem operativem Ergebnis im ersten Quartal veröffentlicht.

Nach starken Zahlen gewannen Heideldruck 14,2 Prozent. K+S stiegen um 4,4 Prozent. Der Konzern rechnet für dieses Jahr nun mit einem EBITDA zwischen 1,6 und 1,9 Milliarden Euro, das wäre deutlich mehr als der Konsens, der laut K+S bei 1,269 Milliarden Euro liegt. Wacker Neuson gewannen 5,6 Prozent nach starken Zahlen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.482,01 +1,6% -2,54%

DAX-Future 15.469,00 +1,5% -2,31%

XDAX 15.473,61 +1,2% -2,36%

MDAX 33.780,68 +1,6% -3,82%

TecDAX 3.438,29 +2,1% -12,29%

SDAX 15.175,24 +2,5% -7,55%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 165,91 +60

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 34 6 0 4.345,9 85,3 81,0

MDAX 45 5 0 754,8 45,4 44,3

TecDAX 28 2 0 1.138,5 35,3 35,2

SDAX 67 2 1 246,9 18,5 12,2

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2022 11:50 ET (16:50 GMT)