DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.581 +1,1%Bitcoin 67.998 +0,6%Euro 1,1147 -0,6%Öl 97,7 -0,6%Gold 4.059 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

XETRA-SCHLUSS/Sehr schwach - DAX rutscht zurück unter 26.000 Punkte

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
40.39 EUR -1.42 EUR -3.40 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
23.20 EUR -0.32 EUR -1.36 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
45.94 EUR 0.57 EUR 1.26 %
Charts | News | Analysen
JOST Werke AG
59.90 EUR 2.60 EUR 4.54 %
Charts | News | Analysen
RENK
34.80 EUR -0.57 EUR -1.61 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
811.50 EUR -18.00 EUR -2.17 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
118.10 EUR 4.80 EUR 4.24 %
Charts | News | Analysen
Stabilus SE
14.36 EUR -2.14 EUR -12.97 %
Charts | News | Analysen
Indizes
DAX 40
25,820.36 EUR -504.65 EUR -1.92 %
News | Analysen

DOW JONES--Nach dem Technologieausverkauf an den Börsen in den USA und Asien haben am Freitag auch die deutschen Aktien in der Breite kräftig Federn gelassen. Allerdings hatten die hiesigen Technologiewerte schon am Donnerstag heftige Verluste verzeichnet, so dass der Sektor zum Wochenausklang eine Stabilisierung oder gar Gegenbewegung erfuhr. Eine positive Eröffnung an der Wall Street, die einen Teil ihrer Vortagesverluste wettmachte, verhalf dem DAX zu einer Erholung von seinem Tagestief. Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex jedoch noch 1,9 Prozent tiefer bei 25.820 Punkten, nachdem er am Donnerstag ein neues Rekordhoch bei 26.693 Punkten erreicht hatte.

Werbung

Überraschend stark ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten wurden mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Sie zeugten einerseits von einer ungebrochen guten Beschäftigungslage, lieferten der US-Notenbank aber auch Argumente für eine Zinserhöhung im Dezember. Am US-Anleihemarkt zogen die Renditen an, und der US-Dollar wertete auf.

Weiter unter Druck stand die Rheinmetall-Aktie. Sie verlor weitere 3,4 Prozent, nachdem sie am Donnerstag in Reaktion auf die Prognosesenkung des Rüstungskonzerns um gut 16 Prozent abgesackt war. Mit dem Sieg der Demokraten bei der US-Kongresswahl seien die Friedensaussichten gestiegen, und die Rüstungsausgaben dürften weltweit gekappt werden, hieß es dazu. Renk gaben um 2,9 Prozent nach.

Unter den Aktien mit KI-Bezug stabilisierten sich Infineon (-0,4%) mehr oder weniger. Siemens Energy erholten sich um 3,7 Prozent. Der Sektor war an den beiden vorigen Tagen abverkauft worden, weil Anleger befürchteten, dass es nach der US-Wahl mit den massiven KI-Investitionen vorbei sein könnte.

Werbung

Geschäftszahlen legte aus dem DAX am Freitag Daimler Truck vor. Die Aktie gab um 3,4 Prozent nach. Die Analysten von MWB bezeichneten die Drittquartalszahlen als stark. Umsatz und bereinigtes EBIT seien aber nicht so deutlich gestiegen wie erwartet. Die Auftragseingänge hätten den Konsens verfehlt, insbesondere in Nordamerika, monierten derweil die Analysten von Bernstein.

Die Aktien der Jost Werke legten um 4,5 Prozent zu, nachdem das Unternehmen die Prognosen für den Umsatz und den Gewinn im Geschäftsjahr 2026 angehoben hatte. Leicht positiv für Freenet (+0,4%) werteten Händler den geplanten Aktienrückkauf. Dagegen verloren Stabilus 12 Prozent. Im vierten Geschäftsquartal war das Unternehmen überraschend ins Minus gerutscht.

===

Index zuletzt* +/- % +/- % YTD

DAX 25.820 -1,9 5,3

DAX-Future 25.869 -1,5 7,0

XDAX 25.787 -1,7 4,9

Werbung

MDAX 30.642 -0,8 0,1

TecDAX 4.005 -0,9 10,5

SDAX 17.844 -1,0 4,0

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 123,04 -12,0

*gerundet

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 11:50 ET (16:50 GMT)

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:11 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
11:56 Rheinmetall Buy UBS AG
10:51 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
08:36 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.