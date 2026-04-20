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XETRA-SCHLUSS/Sehr schwache SAP-Aktie bremst DAX

23.04.26 17:56 Uhr
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DOW JONES--Nach einem schwachen Start in den Tag ist am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt verlorenes Terrain im Tagesverlauf wieder aufgeholt worden. Am Ende des Tages schloss der DAX minimal im Minus mit 24.180 Punkten. Ohne das Minus ausgerechnet der am schwersten gewichteten SAP-Aktie von 6,1 Prozent hätte der Index im Plus geschlossen. Die SAP-Aktie litt wie andere Aktien aus der Branche Unternehmenssoftware unter enttäuschend ausgefallenen Zahlen und Aussagen des US-Wettbewerbers ServiceNow. Die Geschäftszahlen von SAP stehen am späten Donnerstagabend auf dem Programm.

Übergeordnet belastete weitern der Konflikt im Nahen Osten, wo es keine Fortschritte gab, weder bei den Friedensgesprächen noch bei der Sperrung der Straße von Hormus. Vor diesem Hintergrund hielten die Ölpreise ihr zuletzt erhöhtes Niveau, Brent-Öl kostete zuletzt rund 103 Dollar. Mit den hohen Ölpreisen gehen Sorgen vor steigender Inflation und einer stagnierenden Wirtschaft einher. Sollte die Inflation als Folge der Energiepreise deutlicher anziehen, dürfte die Europäische Zentralbank spätestens im Sommer mit einer Zinsanhebung reagieren.

DAX-Tagessieger waren Infineon, die einen Satz um 8,0 Prozent machten. Hier sorgten starke Geschäftszahlen des Wettbewerbers STMicroelectronics für Käufe. Auftragseingänge, Umsatz und Margenentwicklung deuten laut den Analysten der Citigroup auf eine beginnende Erholung hin. Zuletzt waren aus dem Sektor bereits starke Zahlen von ASM International gekommen.

Im MDAX kamen Sartorius unter starken Druck und verloren 9,0 Prozent. Analysten sprachen mehrheitlich von soliden Zahlen des Laborausrüsters. Von den MWB-Analysten wurde moniert, dass das Ergebniswachstum dem des Umsatzes hinterherhinke, was oft als Warnsignal interpretiert werde.

Die Aktie des Online-Brokers Flatexdegiro schloss 7,8 Prozent im Minus. Nach einem starken ersten Quartal bestätigte das Unternehmen die Ziele für dieses und kommendes Jahr lediglich, was für Enttäuschung sorgte.

Vossloh erzielte im ersten Quartal beim Umsatz zweistellige Wachstumsraten. Auch der operative Gewinn stieg im Vorjahresvergleich. Rückläufig waren allerdings die operativen Gewinnmargen des Bahntechnikkonzerns. Die Aktie gab um 1,5 Prozent nach.

Index zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 24.155 -0,2 -1,3

DAX-Future 24.213 -0,6 -1,3

XDAX 24.072 -0,4 -2,1

MDAX 30.852 -1,0 0,8

TecDAX 3.648 -0,6 0,7

SDAX 17.883 -0,9 4,2

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 125,54 -17

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2026 11:57 ET (15:57 GMT)

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