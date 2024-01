XETRA-SCHLUSS/Seitwärtstrend im DAX hält weiter an

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Nullnummer hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch abgeliefert. Der DAX schloss minimal höher bei 15.690 Zählern. Damit hielt die Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage an. Gegenüber dem Jahresstart notiert der Index aktuell noch 0,4 Prozent im Minus, sollte er hier ins Plus drehen, dürften nochmals Käufe an den Markt kommen. Den nächsten Katalysator dürften am Donnerstag die US-Verbraucherpreise für Dezember liefern, die gegenüber dem Vorjahr mit einem Plus von 3,2 Prozent erwartet werden. Am Freitag nimmt die Berichtssaison in den USA mit den Banken an Fahrt auf, auch hier dürften die Quartalszahlen vermehrt die Impulse für die Einzelwerte liefern.

Redcare Pharmacy kann hohe Erwartungen nicht erfüllen

2023 gehörte die Aktie von Redcare Pharmacy (-9,6%) zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Nun legte die Online-Apotheke gute Geschäftszahlen vor, aber eben nicht brillante. Das führte kurzfristig zu Gewinnmitnahmen, langfristig sind Analysten aber positiv für den Wert gestimmt. Redcare Pharmacy habe die Voraussetzungen für ein neuerliches Rekordjahr geschaffen, kommentierte Jefferies die vorläufigen Geschäftszahlen des Versandapothekenbetreibers zum vierten Quartal und zum Geschäftsjahr 2023. Die Analysten verwiesen besonders auf das Umsatzwachstum von 49 Prozent (Geschäftsjahr) bzw. 62 Prozent (4. Quartal) zum Vorjahr, das eine anspruchsvolle Vergleichsbasis dargestellt habe.

Die Aktie von Heidelberg Materials stellte mit einem Plus von 2,3 Prozent den Gewinner im DAX. Den Impuls lieferten die Analysten der Bank of America, die das Votum auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro hochgenommen hatten. Die Analysten gehen davon aus, dass die Heidelberger nicht Summit übernehmen, und auch keinen anderen großen Deal umsetzen. Damit wäre viel Liquidität in der Bilanz, die für Aktienrückkäufe genutzt werden könnte.

Auf der Gewinner-Seite standen die Immobilienwerte, Vonovia gewannen 1,2 Prozent, Tag legten um 3,1 Prozent zu. Hier wurde an der Börse darauf gesetzt, dass die Bundesregierung das ausgerufene Ziel von 400.000 Neubauwohnungen massiv verfehlen werde - dies spräche für Bestandsimmobilien.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.689,81 +0,0% -0,37%

DAX-Future 16.827,00 +0,0% -0,62%

XDAX 16.692,10 +0,0% -0,45%

MDAX 26.247,69 -0,3% -3,28%

TecDAX 3.260,20 -0,5% -2,31%

SDAX 13.596,33 -0,6% -2,61%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,08% -31

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 16 24 0 2.654,1 62,7 60,9

MDAX 19 28 3 454,6 25,1 23,5

TecDAX 11 17 2 703,6 20,7 20,1

SDAX 18 50 2 83,7 6,3 6,7

