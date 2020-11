XETRA-SCHLUSS/Siemens und Stimmungsumschwung belasten den DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag nach unten. Nach einer Rally von rund 1.500 Punkten in den letzten beiden Wochen fehlten nun die Impulse nach oben. Die US-Wahlen, gute Nachrichten über den Corona-Impfstoff und viele Quartalszahlen sind nun in den Aktienkursen eingepreist. Auf der anderen Seite lässt der Brexit weiter auf sich warten, und die Zahl der Corona-Infektionen ist hoch. Auch ein zweites Corona-Hilfspaket wird die US-Amerikaner kaum noch vor Weihnachten erreichen, zudem wird es kleiner als erhofft ausfallen. In dieser Gemengelage ging es für den DAX um 1,2 Prozent auf 13.053 Punkte nach unten.

Siemens enttäuscht mit dem Ausblick

Während die Zahlen von Siemens für das vierte Quartal allgemein überzeugten, verfehlte der Ausblick die Erwartungen des Marktes. Mit einem Abschlag von 3,2 Prozent stellte die Aktie den größten Verlierer im DAX. Auch für die Aktie von Merck KGaA ging es nach Zahlenvorlage um 0,5 Prozent nach unten.

Der Energieversorger RWE (plus 0,4 Prozent) bleibt in einem schwierigen Marktumfeld dank guter Windgeschäfte auf Wachstumskurs. Das DAX-Unternehmen erhöhte in den ersten neun Monaten sein bereinigtes operatives Ergebnis um 13 Prozent. Vor allem bei den Erneuerbaren Energien punktete das Unternehmen.

Für die Aktie der Deutschen Telekom ging es um 0,4 Prozent nach oben. Hier war es unter anderem die gute Geschäftsentwicklung der US-Tochter T-Mobile, die für eine gute Geschäftsentwicklung im dritten Quartal sorgte.

Aber auch aus der zweiten Reihe gab es einen wahre Zahlenflut. Die Analysten von Baader Helvea bewerteten den Fielmann-Gewinnausblick als "zu konservativ, die Aktie schloss 2,3 Prozent tiefer. SMA haussierten mit Blick auf die gute Margenentwicklung der vergangenen Monate um 14,8 Prozent.

"Besser als erwartet", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Zahlen von Ströer. Der Kurs zog um 6,2 Prozent an. Die Beteiligungsgesellschaft Indus (plus 6,2 Prozent) hat im dritten Quartal beim operativen Ergebnis trotz eines Umsatzrückgangs fast das Vorjahresniveau erreicht und ihre Jahresprognose bestätigt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 82,4 (Vortag: 95,5) Millionen Aktien im Wert von rund 3,74 (Vortag: 4,57) Milliarden Euro. Es gab neun Kursgewinner und 21 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.052,95 -1,24% -1,48%

DAX-Future 13.036,50 -1,43% -0,15%

XDAX 13.042,95 -1,43% -0,70%

MDAX 28.334,02 -0,26% +0,07%

TecDAX 3.027,61 -0,02% +0,42%

SDAX 13.047,03 +0,14% +4,28%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,76 29

