XETRA-SCHLUSS/Starke Unternehmensgewinne treiben DAX an

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig steigende Unternehmensgewinne haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter angetrieben. Der DAX stieg um 1 Prozent auf 15.757 Punkte und schloss nur noch knapp 2 Prozent unter seinem Allzeithoch. "Die Jahresendrally läuft", sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets. "Es gehört nicht viel Fantasie dazu, noch in diesem Jahr eine neue Bestmarke im DAX zu erwarten", ergänzte er. Nach guten Quartalszahlen des US-Konkurrenten UPS gewannen Deutsche Post 2,5 Prozent. Siemens legten nach unerwartet hohen Gewinnen von General Electric 1,7 Prozent zu.

Angeführt wurde die Gewinnerliste im DAX von Siemens Energy mit einem Plus von 4,1 Prozent. MTU zogen um weitere 3,1 Prozent an. Auf der anderen Seite gaben Fresenius um 4,1 Prozent nach und Fresenius Medical Care (FMC) um 4,4 Prozent: Die Deutsche Bank und Berenberg haben die Kursziele für die Fresenius-Tochter FMC heruntergenommen. Im MDAX erholten sich Lufthansa um 2,8 Prozent.

Zahlen treiben Pfeiffer Vacuum auf neues Allzeithoch

Im TecDAX haussierten Pfeiffer Vacuum um 9,7 Prozent und markierten neue Allzeithochs. Das Geschäft profitiert aktuell von der guten Nachfrage durch die Halbleiterausrüster. Umsatz und operativer Gewinn übertrafen im dritten Quartal die Markterwartung um gut 10 Prozent. Den Ausblick hob das Unternehmen an.

Nach ihren Drittquartalszahlen zogen Kion um 6,2 Prozent an. Nach Einschätzung von Baader Helvea ist der Auftragseingang weit besser als erwartet ausgefallen. Auch die Ergebnisse lägen über den Schätzungen. Das Unternehmen hat die Ziele für das laufende Jahr bestätigt.

Für die Aktie von Ceconomy ging es um 6,9 Prozent nach oben. Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2020/21 haben im Ergebnis die Markterwartungen erfüllt. Die Analysten von Baader Helvea sehen in Ceconomy eine attraktive Geschichte, die auf starke Einzelhandelsmarken sowohl on- wie offline zurückgreifen könne.

K+S unter Druck - Prognoseerhöhung reicht nicht

Dagegen fielen K+S um 5,1 Prozent. K+S hat zwar die operative EBITDA-Prognose für 2021 weiter angehoben, auf nun rund 630 Millionen Euro von bisher 500 bis 600 Millionen Euro. Allerdings hatte Baader Helvea bereits 811 Millionen erwartet. Zudem dauert die kartellrechtliche Prüfung der geplanten Übernahme von REKS noch an.

Die Aktie der Deutschen Industrie REIT (DIR) schoss um 36 Prozent in die Höhe auf knapp 23 Euro. Die niederländische CTP will fünf neue Aktien von CTP im Tausch für vier DIR-Aktien offerieren. Die Aktiengegenleistung biete bezogen auf die Schlusskurse von CTP und DIR vom Montag einen rechnerischen Gegenwert von 24,94 Euro je DIR-Aktie und damit eine Prämie von rund 48 Prozent.

