XETRA-SCHLUSS/Trügerische Hoffnungen befeuern DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit positiv aufgenommenen Schlagzeilen zum Ukraine-Krieg fest geschlossen. Der russische Präsident Wladimir Putin sprach von einer "positiven Entwicklung" in den Verhandlungen mit der Ukraine. Doch gleichzeitig setzte die russische Armee ihre Angriffe auf ukrainische Großstädte unvermindert fort. Der Markt klammere sich an jeden noch so kleinen Strohhalm in der gegenwärtigen Situation, hieß es am Markt. Der DAX gewann 1,4 Prozent auf 13.628 Punkte, das Tageshoch hatte bei 13.944 gelegen.

Doch trotz der Aufschläge überwog die Skepsis, womit Händler die von den Tageshoch zurückgekommenen Kurse erklärten. "Nach den massiven Abverkäufen der letzten Wochen war eine technische Gegenbewegung zwar fast schon überfällig, Grund zur Entwarnung gibt es jedoch nicht - eher im Gegenteil", urteilten die Analysten von Raiffeisen. Warburg senkte das DAX-Ziel für Ende 2022 auf 14.500 Punkte von 18.000. Als Grund führten die Analysten das zu erwartende schwächere Wachstum der deutschen Wirtschaft und der Unternehmensgewinne an.

Lanxess-Ausblick erfreut

Als im Rahmen der Erwartungen liegend wurden die Geschäftszahlen von Lanxess im Handel beschrieben. Als stützend für die Aktie erwies sich der Ausblick auf das erste Quartal. Dieser wurde als "sehr solide" bezeichnet. Die Aktie gewann 4,5 Prozent.

Siemens Energy kletterten nach einem positiven Kommentar mit einem optimistischen Kursziel von Bank of America um 4,3 Prozent, die Analysten bekräftigten ihre Kaufempfehlung. Im TecDAX gewannen Nordex 2 Prozent, nachdem die Analysten die Aktie auf "Kaufen" hochgestuft hatten.

SAP stiegen nach Zahlenausweis des US-Wettbewerbers Oracle um 1,6 Prozent. Die Analysten von Stifel urteilten, dass die Oracle-Quartalszahlen zwar beim Ergebnis je Aktie die Erwartungen verfehlt hätten, doch die Nachfrage nach Cloudlösungen dürfte stark bleiben. Für SAP rechneten sie mit einem beschleunigten Umsatzwachstum im Cloud-Segment in diesem Jahr.

Beim Flughafenbetreiber Fraport ging es im Februar ungeachtet der Omikron-Ausbreitung aufwärts: Der Flughafen Frankfurt zählte ein Passagier-Plus von 211,3 Prozent gegenüber Februar 2021. Die Titel zogen um 2,5 Prozent an.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.628,11 +1,4% -14,21%

DAX-Future 13.616,00 +1,5% -14,01%

XDAX 13.621,39 +1,0% -14,05%

MDAX 29.960,19 +1,7% -14,70%

TecDAX 3.067,75 +1,5% -21,74%

SDAX 13.883,75 +1,9% -15,42%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 162,90% +1

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 31 9 0 6.386,7 130,8 148,9

MDAX 42 8 0 1.105,0 66,7 73,8

TecDAX 26 3 1 1.224,0 41,3 43,9

SDAX 59 9 2 314,8 19,2 18,7

===

March 11, 2022 11:53 ET (16:53 GMT)