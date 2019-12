XETRA-SCHLUSS/Trump-Tweet sorgt für DAX-Abverkauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit schweren Verlusten in die neue Woche gestartet. Belastend wirkte ein Tweet von US-Präsident Donald Trump , wonach Brasilien und Argentinien beschuldigt werden, Profiteure des starken Dollars zu sein. Daher sollen gegen beide Länder Importzölle für Stahl und Aluminium wieder eingeführt werden. Es wird nun befürchtet, dass sich der internationale Handelskonflikt wieder verschärfen könnte. Daneben erwischte ein schwacher ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe aus den USA die Anleger auf dem falschen Fuß. Der DAX verlor 2,1 Prozent auf 12.965 Punkte.

RWE mit neuer SPD-Parteispitze unter Druck

Tagesverlierer im DAX waren RWE mit Abgaben von 5,4 Prozent. Hier machte sich auch die Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an die SPD-Spitze negativ bemerkbar. Großer Gewinner bei einem Auseinanderbrechen der Großen Koalition wären die Grünen. Wie ein Händler mit Verweis auf eine Analysten-Studie anmerkte, dürften RWE und Rheinmetall (minus 1,2 Prozent) unter einem stärkeren grünen Gewicht leiden, während VW (minus 0,4 Prozent) wegen des Ausbaus der Elektromobilität profitieren sollten.

Lufthansa hielten sich mit einem Minus von 1,2 Prozent vergleichsweise gut, kamen allerdings von ihrem Tageshoch klar zurück. Zum einen verzichtet die Gewerkschaft Verdi auf einen Streik bei LSG am Montag. Zum anderen könnte Fantasie auf eine Anteilsaufstockung durch Qatar Airways aufkommen. Der Chef der Airline Akbar Al Baker sagte vor Journalisten in Doha laut Handelsblatt: "Wenn es eine Möglichkeit gibt, in Lufthansa zu investieren, dann würden wir das gerne machen." Die Lufthansa reagierte allerdings abweisend auf die Aussagen.

Varta setzten die Rekordjagd fort und stiegen gegen den Trend um 1,7 Prozent. TUI verloren dagegen deutlich um 4,0 Prozent, was laut Angaben aus dem Handel auch auf eine Herunterstufung durch Bernstein zurückzuführen gewesen sei.

Mediaset könnte bei Prosieben weiter aufstocken

Bei Prosieben-Aktien steht eine mögliche Anteilsaufstockung durch Mediaset im Raum. Mediaset hatte zuletzt in zwei Schritten gut 15 Prozent der Aktien an dem deutschen Fernseh- und Internetunternehmen erworben. Prosieben-Vorstandschef Max Conze sagte am Wochenende im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, ihn würde es nicht überraschen, wenn Mediaset den Anteil noch weiter aufstocken würde. Allerdings ist er selber gegen eine Fusion, da sie kaum Synergien bringe. Darüber hinaus bestätigte er die Prognose für das Gesamtjahr. Prosieben legten um 1,4 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten 105,7 (Freitag: 71,8) Millionen Aktien im Wert von rund 4,65 (Freitag: 2,98) Milliarden Euro. Es gab 1 Kursgewinner und 29 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.964,68 -2,05% +22,78%

DAX-Future 12.967,00 -2,11% +22,77%

XDAX 12.969,87 -1,94% +22,58%

MDAX 27.029,90 -1,57% +25,21%

TecDAX 2.992,02 -2,43% +22,11%

SDAX 12.022,02 -1,12% +26,43%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,04 -117

