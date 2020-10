XETRA-SCHLUSS/Trumps Covid-19-Infektion belastet DAX

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Im Blick stand die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Erkrankung von Trump verkompliziert den US-Präsidentschaftswahlkampf noch zusätzlich und erhöht die damit verbundenen Unsicherheiten. Ein US-Arbeitsmarktbericht mit Licht und Schatten setzte keine Akzente. Nach volatilem Verlauf schloss der DAX 0,3 Prozent niedriger bei 12.689 Punkten, aber deutlich erholt von seinem Tagestief bei 12.540 Punkten.

Bayer kommen nicht auf die Beine - Hochtief haussieren

Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite war dünn. Am Morgen hatte Grenke, deren Aktien zuletzt Ziel des Short-Sellers Fraser Perring waren, Zahlen zum Neugeschäft vorgelegt. "Das Neugeschäft bei Grenke ist zurückgekommen, aber nicht so deutlich wie erwartet", so ein Marktteilnehmer. Grenke gab bekannt, dass im dritten Quartal ein Neugeschäft von 517,6 Millionen Euro erzielt wurde und damit 24,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Grenke legten gegen die negative Tendenz um 1,3 Prozent zu.

Bayer wurden nach der jüngsten Gewinnwarnung weiter verkauft und verloren 3,0 Prozent. Auch Morphosys tendierten weiter zur Schwäche und gaben 5,3 Prozent nach. Am Mittwochabend hatte Morphosys mitgeteilt, dass CFO Jens Holstein das Unternehmen zum Ende des Jahres verlässt. Dazu hieß es in einer Studie von Goldman Sachs, dass der Rücktritt überraschend käme, während sich das Unternehmen aktuell in einem Umbruch befinde. Equits hat die Morphosys-Aktie wegen Holsteins Rücktritt am Freitag herabgestuft.

Hochtief haussierten mit Aufschlägen von 13 Prozent. Kurstreiber war die Nachricht, dass Vinci ein nicht bindendes Angebot für die Industriesparte von ACS abgegeben hat - der Bereich erzielte 2019 einen Umsatz von fast 6,3 Milliarden Euro. ACS zufolge würde der französische Baukonzern 2,8 Milliarden Euro in bar zahlen, den Rest in Aktien oder bar. Hochtief ist eine Tochter von ACS. Auch die ACS-Aktie haussierte.

Die Lage der Autobauer bleibt schwierig

Indes bleibt die Situation in dem wichtigen Absatzmarkt USA für die deutschen Automobilhersteller schwierig. Ein Blick auf die US-Absatzzahlen zeigt, dass vor allem die Modelle von BMW im abgelaufenen dritten Quartal mit einem Minus von 16,2 Prozent von den US-Konsumenten weniger nachgefragt wurden. Das Minus bei Volkswagen of America fiel mit 7,6 Prozent deutlich geringer aus, wobei das Minus bei Audi auf dem Niveau von BMW lag. BMW gaben um 0,5 Prozent nach, VW verloren 1,7 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 67,3 (Vortag: 87,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,04 (Vortag: 3,97) Milliarden Euro. Dabei hielten sich Kursgewinner und -verlierer mit je 15 die Waage.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.689,04 -0,33% -4,23%

DAX-Future 12.655,50 -0,29% -3,07%

XDAX 12.672,59 -0,32% -3,52%

MDAX 27.249,15 -0,36% -3,76%

TecDAX 3.078,82 -1,13% +2,12%

SDAX 12.521,96 -0,14% +0,08%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,72 12

