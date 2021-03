XETRA-SCHLUSS/US-Konjunkturprogramm treibt DAX auf neues Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn haussiert. Stützend wirkte die Verabschiedung des 1,9 Billionen Dollar schweren US-Konjunkturprogramms durch den US-Senat, nachdem es zuvor um nicht mehrheitsfähige Punkte wie die Anhebung des Mindestlohns bereinigt wurde. Das sind für die Börsen auch unmittelbar gute Nachrichten. CMC verwies auf Hochrechnungen, laut denen zwischen 100 und 150 Milliarden Dollar davon auf Trading- oder Aktiensparkonten landen könnten. Der DAX gewann 3,3 Prozent auf 14.381 Punkte, bei 14.403 wurde ein neues Allzeithoch markiert.

Deutsche Post will eigene Aktien zurückkaufen

Deutsche Post gewannen 6,5 Prozent. Die Aktie profitierte von der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von bis zu 1 Milliarde Euro sowie der Ankündigung einer Dividende für das vergangene Jahr von 1,35 Euro je Anteilsschein. Die Dividende liegt damit über der Marktschätzung von 1,26 Euro. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms kam nicht wirklich überraschend, allerdings war die Höhe nicht klar und wurde positiv bewertet. Das Unternehmen wird morgen endgültige Geschäftszahlen vorlegen. Im Blick steht die Bekanntgabe des Ausblicks 2021 bis 2023.

Deutsche Bank gewannen 4,3 Prozent - hier stützte die steile Zinskurve. Konjuktursensible Aktien waren gesucht: So stiegen etwa BASF 2,7 Prozent, BMW 5,3 Prozent oder Linde 6,4 Prozent.

Positiv wurde an der Börse gewertet, dass Großaktionär Pierer eine aktive Rolle bei seinem Investment Leoni einnehmen will. "Pierer ist gut vernetzt", so ein Marktteilnehmer. Er sei in den laufenden Turnaround bei dem Kabel- und Bordnetzspezialisten eingestiegen. Leoni hätte den Schwung aus dem überzeugend guten vierten Quartal mit ins neue Jahr genommen, was auch am Aktienkurs abzulesen sei. Leoni gewannen 11,8 Prozent.

Um 7 Prozent nach oben ging es mit der Aktie von SGL Carbon. Der Wert kehrt überraschend in den SDAX zurück. Seit Beginn des Jahres liegt die Aktie bereits über 80 Prozent im Plus, dies ist auch ein Grundstein für die Rückkehr in die DAX-Familie.

MBB bringt Tochter Friedrich Vorwerk an die Börse

Schon lange wurde an der Börse mit diesem Schritt gerechnet, nun ist es offiziell: MBB bringt seine Tochter Friedrich Vorwerk an die Börse. Vorwerk ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen. "Nesemeier hat einen guten Track-Rekord, was das Timing seiner Töchter-IPOs betrifft", so ein Marktteilnehmer. Dabei verwies er auf den Börsengang von Aumann, der im Hype um die Elektromobilität zu hohen Multiples an die Börse kam. MBB stiegen um 4,2 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 14.380,91 +3,31% +4,83%

DAX-Future 14.371,00 +3,30% +5,22%

XDAX 14.374,76 +2,29% +5,16%

MDAX 31.310,93 +1,94% +1,67%

TecDAX 3.252,04 +0,99% +1,22%

SDAX 14.950,00 +1,64% +1,25%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,86 -43

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 27 3 0 5.155,7 109,1 89,8

MDAX 50 10 0 1.262,1 53,5 50,3

TecDAX 23 7 0 1.206,8 41,8 37,8

SDAX 58 11 1 250,0 14,1 13,8

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/err

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2021 11:56 ET (16:56 GMT)