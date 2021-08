XETRA-SCHLUSS/US-Notenbankpräsident Powell beruhigt die Märkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich hat sich der DAX am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Die mit Spannung erwartete Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole erwies sich unter dem Strich taubenhafter als befürchtet. Powell ging zwar auf das Thema Inflation ein, bezeichnete sie aber weiter nur als "temporär" und zum Teil durch Lieferkettenprobleme begründet.

Zwar habe er den möglichen Beginn von Tapering zum Jahresende angekündigt, dies jedoch von vielen Faktoren abhängig gemacht: So wie einer stark laufenden Wirtschaft und Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt. "Dazu hat er die Entkoppelung von Tapering und Zinsen betont", sagte ein Händler, der dies als das wichtigste Signal der Rede sah: "Nur vom einem Rückfahren der Anleihekäufe muss der Markt noch lange nicht auf bevorstehende Zinserhöhungen schließen".

Dies gebe den Märkten Sicherheit, selbst den Beginn des Taperings locker wegstecken zu können. Die hohen Aktienbewertungen seien nicht in Gefahr. Entsprechend ging es an der Wall Street nach der Rede für S&P-500 und Nasdaq-Composite auf neue Allzeithochs, DAX & Co dürften kommende Woche folgen. Der Dollar gab entsprechend nach. Der DAX legte um 0,4 Prozent zu auf 15.852 Punkte.

Nach dem Kursrutsch vom Vortag gaben DWS 0,9 Prozent ab. Die UBS hat die Aktie auf "Buy" belassen. Der Vermögensverwalter betonte, man stehe zum Jahresbericht. Zudem habe eine Untersuchung keine Substanz an den Behauptungen der früheren Nachhaltigkeits-Chefin der DWS, Desiree Fixler, gefunden. Am Markt ist man sich einig, dass es keine allgemein anerkannten Standards für ESG-Anlagen gibt, nach denen man die DWS beurteilen könne.

Im DAX waren Infineon mit den Technologie-Werten 1,8 Prozent vorn. Große Bewegungen gab es in Nebenwerten: So brachen Fashionette um 21,4 Prozent ein nach einer Gewinnwarnung. Obwohl das Geschäftsmodell ein Gewinner der aktuellen Lage ist, kämpft das Unternehmen mit hausgemachten Problemen.

Auch für Fabasoft ging es nach enttäuschenden Quartalszahlen um 9,9 Prozent nach unten. Nach dem verhaltenen Vorquartal seien die Zahlen nicht besser geworden, hieß es. Die EBITDA-Marge sei bei niedrigeren Umsätzen gefallen.

PVA Tepla und CTS Eventim mit guten Nachrichten

Für Freude sorgte bei PVA Tepla ein Großauftrag von Siltronic und trieb die Aktien um 11,9 Prozent nach oben. PVA vermeldete, einen Auftrag für Kristallzuchtanlagen zur Herstellung von Siliziumwafern über 95 Millionen Euro erhalten zu haben.

CTS Eventim legten um 2,3 Prozent zu. Positiv wirkte die Meldung, man befinde sich mit France Billet in der Endphase von Verhandlungen mit dem Organisationskomitee für die Olympischen Spiele in Paris 2024 über ein Ticketingabkommen. Eventim erwartet aus der Vereinbarung einen positiven Umsatzbeitrag in zweistelliger Millionenhöhe.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.851,75 +0,4% +15,55%

DAX-Future 15.855,00 +0,4% +16,14%

XDAX 15.859,41 +0,6% +16,02%

MDAX 36.127,19 +0,5% +17,31%

TecDAX 3.919,37 +0,9% +21,99%

SDAX 17.104,88 +0,7% +15,85%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,05 +20

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 19 11 0 1.694,5 32,1 39,7

MDAX 47 11 2 696,8 24,8 27,4

TecDAX 25 5 0 507,7 15,0 18,0

SDAX 54 14 2 191,2 8,0 8,2

