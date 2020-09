XETRA-SCHLUSS/US-Technologiesektor reißt DAX erneut nach unten

(Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem schwankungsreichen Geschäft hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag mit Verlusten geschlossen. Erneut setzte die Entwicklung im US-Technologiesektor die entscheidenden Impulse. Nachdem es im frühen US-Handel noch nach einer Erholung an der Nasdaq aussah, ging der Index dann recht zügig wieder in den freien Fall über. Nach der Rally der Technologieaktien und der in der Zwischenzeit hohen Bewertung gilt der Sektor als reif für eine Konsolidierung.

Starke US-Arbeitsmarktdaten gehen unter

Der DAX verlor 1,6 Prozent auf 12.843 Punkte. Besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten wurden von den Geschehnissen an der Nasdaq überschattet. Die Zahl der Beschäftigten ex Agrar stieg im August um 1,37 Millionen - erwartet wurde ein Plus von 1,32. Die Arbeitslosenquote fiel auf 8,4 Prozent und damit viel deutlicher als erwartet. Auch die Stundenlöhne erhöhten sich stärker als die Prognose.

Gegen den Trend gesucht waren Bankaktien. Hintergrund war aufkommende Konsolidierungsfantasie, nachdem in Spanien Caixabank und Bankia SA bestätigt hatten, sich in Fusionsgesprächen zu befinden. Am deutschen Markt stiegen Commerzbank um 9 Prozent - in den vergangenen Jahren gab es mehrfach Übernahmespekulationen rund um das Bankhaus. Deutsche Bank schafften immerhin ein Plus von 3,2 Prozent.

Technologieaktien wurden gemieden: So verloren SAP 3,2 Prozent. Infineon hielten sich mit minus 0,5 Prozent vergleichsweise gut. Im Immobiliensektor standen Vonovia mit einer Kapitalerhöhung im Blick. Die Aktie verlor 6,4 Prozent auf 57,56 Euro. Die 17 Millionen neuen auf den Namen lautenden Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern zu je 59 Euro platziert. Bei den Nebenwerten stiegen Westwing um 6,3 Prozent. Der Online-Möbelhändler hatte erneut den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht.

Reisesektor erholt sich weiter

Die zunehmenden Erfolgsmeldungen zu Corona-Tests und Impfstoffen verhalfen dem Reise- und Luftfahrtsektor zu kräftigen Kursgewinnen. TUI gewannen 1,8 Prozent und Lufthansa 2,2 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 94,3 (Vortag: 81,7) Millionen Aktien im Wert von rund 4,13 (Vortag: 3,86) Milliarden Euro. Es gab acht Kursgewinner und 22 -verlierer.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 12.842,66 -1,65% -3,07%

DAX-Future 12.823,50 -1,63% -1,88%

XDAX 12.826,41 -1,42% -2,35%

MDAX 26.901,86 -1,18% -4,98%

TecDAX 2.984,66 -1,90% -1,00%

SDAX 12.156,11 -1,62% -2,84%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 176,82 -8

September 04, 2020 11:48 ET (15:48 GMT)

