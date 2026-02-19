XETRA-SCHLUSS/US-Urteil zu Trump-Zöllen schiebt DAX an

DOW JONES--Der deutsche Aktienmärkte hat am Freitag freundlich geschlossen. Der entscheidende Schub kam am Nachmittag aus den USA. Die globalen Zölle von US-Präsident Donald Trump sind zu einem Großteil illegal, wie der Oberste US-Gerichtshof urteilte. Zuvor hatten Sorgen vor einer militärischen Eskalation im Nahen Osten mit den Spannungen zwischen den USA und dem Iran den DAX noch im Zaum gehalten - gerade vor dem Wochenende. Der DAX kletterte um 0,9 Prozent auf 25.261 Punkte.

Trotz des Freudensprungs war von Euphorie nach dem Zollurteil wenig zu sehen. Ökonomin Sandra Ebner von Union Investment glaubt nicht, dass US-Einfuhrzölle nach dem Urteil vom Tisch sind. "Faktisch dürfte sich kaum etwas ändern. Denn US-Präsident Donald Trump verfügt über eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Druck auf die Handelspartner hoch zu halten", kommentierte sie.

Positive Schlagzeilen lieferten derweil auch Konjunkturdaten aus der Eurozone . Die Wirtschaft verzeichnete im Februar das stärkste Wachstum seit drei Monaten. Auf Länderebene verzeichnete Deutschland das stärkste Wachstum seit vier Monaten.

Mit der Hoffnung auf zollfreie Exporte in die USA standen Adidas mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent mit an der DAX-Spitze. Die Aktie hatte auf die Einführung der Zölle besonders negativ reagiert, weil sie insbesondere Länder in Südostasien besonders hart trafen, in denen Adidas produziert. Im MDAX gewannen Puma 1,4 Prozent.

Siemens zogen um 1,9 Prozent an und machten weiter Boden gut, nachdem das Papier nach starken Quartalszahlen zuletzt unter Druck geraten war wegen Sorgen um negative Wirkungen von KI-Anwendungen auf das Geschäft mit Industriesoftware.

Bayer waren mit minus 4,2 Prozent das DAX-Schlusslicht. Hier wurde weiter schnelle Einigungsfantasie auf den milliardenschweren Vergleich zum Unkrautvernichter Glyphosat in den USA ausgepreist. Die Ratingagentur Fitch senkte den Ausblick für Bayer von "stabil" auf "negativ" - bestätigte aber die Bonitätsnote "BBB". Die Änderung des Ausblicks spiegele die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenem Vergleich in Höhe von 7,25 Milliarden Dollar wider, erläuterten die Bonitätswächter.

Im MDAX stabnden Thyssenkrupp mit einem Plus von gut 5 Prozent an der Spitze. Der Ergebnisausblick des Industriekonzerns profitiere vom politischen Rückenwind und der sich verbessernden Umsetzung des Konzerns, hießes von Jefferies. Die Analysten stuften die Aktie von Halten auf Kaufen hoch.

