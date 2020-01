XETRA-SCHLUSS/ Verhaltener Start in die Woche - Varta schwach

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Start in die Woche etwas nach unten. Anleger warten nun auf den Start in die Berichtssaison, die diese Woche zunächst in den USA an Fahrt aufnimmt. In Deutschland dürften die exportabhängigen Unternehmen im Schlussquartal 2019 teils noch unter dem US-chinesischen Handelskonflikt gelitten haben. Vor allem schauen die Anleger auf den Ausblick auf 2020. Diese Woche soll nun auch das Phase-1-Handelsabkommen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt unterschrieben werden. Für den DAX ging es am Montag um 0,2 Prozent auf 13.452 Punkte nach unten.

Varta erneut schwach

Einer der großen Gewinner der vergangenen beiden Jahre, die Aktie des Batterieherstellers Varta, hatte erneut einen schlechten Tag und schloss knapp 14 Prozent tiefer bei 81,10 Euro. Der Wert hat von seinem Allzeithoch zum Jahresstart bei 124,40 Euro bereits ein Drittel verloren und damit die Gewinne seit September letzten Jahres wieder abgegeben. Den ersten Rücksetzer gab es nach einer Analyse aus dem Hause der Commerzbank in der Vorwoche. Abgeber der vergangenen Tage war unter anderem der Small Cap Fund aus Baltimore, dessen Beteiligung unter 5 Prozent fiel.

Im DAX hatten Wirecard die Nase vorn mit einem Plus von 2,4 Prozent. Der Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats sorgte für positive Impulse. Wulf Matthias tritt vom Vorsitz des Gremiums zurück und wird durch Thomas Eichelmann ersetzt. Der Personalwechsel des Aufsichtsratsvorsitzenden von Wirecard kommt nach Auffassung der DZ Bank zwar unerwartet, er sei aber konsequent.

In der dritten Reihe haussierten Medigene um weitere fast 21 Prozent. Nach guten Studienergebnissen hatte der Kurs am Freitag bereits über 30 Prozent gewonnen. Die Darmstädter Akasol (plus 4,6 Prozent) sicherte sich einen Großauftrag in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags von Alstom und expandiert im Bereich der Brennstoffzellenantriebe.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 67,2 (Vortag: 77,9) Millionen Aktien im Wert von rund 2,92 (Vortag: 3,31) Milliarden Euro. Es gab elf Kursgewinner, 18 -verlierer und eine unveränderte Aktie.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 13.451,52 -0,24% +1,53%

DAX-Future 13.443,00 -0,36% +2,40%

XDAX 13.447,24 -0,08% +2,38%

MDAX 28.405,66 -0,23% +0,33%

TecDAX 3.093,77 -0,37% +2,61%

SDAX 12.488,95 -0,11% -0,18%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 170,78 -63

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2020 11:49 ET (16:49 GMT)

Werbung