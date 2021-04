XETRA-SCHLUSS/Verschnaufpause nach Rally - Beiersdorf gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der jüngsten Rekordrally ging es am Mittwoch mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt leicht nach unten. Die Anleger hielten sich zurück vor Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank am Abend. Zu Überraschungen dürfte es allerdings kaum kommen, so Axi. An der Börse warte man aber gespannt darauf, wie viele FOMC-Mitglieder eine frühere Zinserhöhung als 2023 für möglich erachten. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 15.176 Punkte.

Tesa überzeugt bei Beiersdorf

Beiersdorf gewannen nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2,6 Prozent. Das Unternehmen hat ein Umsatzwachstum von organisch 6,3 Prozent erzielt. Die Citigroup hatte im Vorfeld nur mit 3 Prozent gerechnet. Sehr stark fiel das Wachstum in der Tesa-Sparte mit 23,6 Prozent aus - dem stand eine Citi-Schätzung von nur 10 Prozent gegenüber.

Für die Aktie von Cropenergies ging es dagegen um 7,6 Prozent nach unten. Als enttäuschend wurde im Handel der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr eingestuft. So rechnet Cropenergies beim operativen Ergebnis wie beim EBITDA mit einem deutlicheren Rückgang zum Vorjahr. Hier hatten einige Analysten eine Zunahme erwartet. Die Umsatzprognose lag dagegen im Rahmen der Markterwartung. Als Belastungsfaktor wurden die gestiegenen Rohstoffpreise genannt. Gleich mitverkauft wurde die Aktie von Verbio, die um 10,6 Prozent einbrach.

Der Leasingkonzern Grenke (-3,6%) hat im ersten Quartal einen Rückgang des Neugeschäfts um fast die Hälfte verbucht. Dies sei die Folge der schwächeren Konjunktur aufgrund der Corona-Pandemie sowie Ergebnis der erfolgreichen Fokussierung auf Small-Ticket-Verträge, die höhere Deckungsbeitragsmargen erwirtschaften.

Bei Shop Apotheke ist erst einmal die Luft raus

Mit Blick auf das 22,5-prozentige Umsatzwachstum von Shop Apotheke (-1,1%) im ersten Quartal auf 284 Millionen Euro wiesen Analysten darauf hin, dass die Stärke im Geschäft mit rezeptfreien Präparaten dazu beigetragen habe, die Schwäche im Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu kompensieren. Zunächst sei aber kein Kurstreiber für die Aktie mehr in Sicht.

