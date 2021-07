XETRA-SCHLUSS/Versönlicher Wochenausklang - Shop Apotheke volatil

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag mit Aufschlägen geschlossen. Damit kam es nach dem Abverkauf am vergangenen Montag doch noch zu einem versöhnlichen Wochenausklang. Für Rückenwind sorgten die Einkaufsmanagerdaten aus Deutschland, die im Juli die Prognosen klar übertroffen haben und somit weiteres Wachstum signalisieren. Hilfreich waren auch die taubenhaften Aussagen der EZB vom Vortag. Der DAX legte um 1 Prozent auf 15.669 Zähler zu. Der MDAX markierte bei 35.266 Zählern ein neues Allzeithoch.

Nach einer Prognosesenkung lag die Aktie von Shop Apotheke kurzfristig zweistellig im Minus, sie schloss aber 0,9 Prozent fester. Für das Gesamtjahr rechnet die Online-Apotheke jetzt nur noch mit einem Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent gegenüber 2020, zuvor wurden noch rund 20 Prozent erwartet. Bei der Prognosesenkung handele es sich aber nicht wirklich um eine Überraschung, so die Analysten von Baader. Man habe bereits nach den schwachen vorläufigen Zweitquartalsergebnissen die eigenen Erwartungen nach unten angepasst.

Konsolidierungsfantasie im Autozuliefersektor

Krones rückten um 2,6 Prozent vor. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz des Maschinenbauers gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um knapp 12 Prozent, die EBITDA-Marge legte zu auf 8 von 7 Prozent. Der Vorstand erwartet für 2021 nun ein Umsatzwachstum und eine Gewinnmarge deutlich über den bisherigen Annahmen.

Im DAX gewannen Continental 3,1 Prozent. Hier stützten nicht nur starke Zahlen des Mitbewerbers Valeo, sondern auch Konsolidierungsfantasie nach dem Kauf von Veoneer durch Magna. Leoni gewannen 2,4 Prozent.

Vonovia könnte neues Gebot für Deutsche Wohnen vorlegen

Vonovia schlossen 2,7 Prozent niedriger. Der Kauf von Deutsche Wohnen durch Vonovia ist gescheitert. Vonovia geht nicht mehr davon aus, dass die notwendige Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent erreicht wird. Aus Marktsicht kam das Scheitern aber nicht ganz unerwartet. Daneben lässt sich Vonovia die Hintertür offen für ein neues Gebot. Im Handel hält man ein solches für möglich, ändere sich doch an der Sinnhaftigkeit einer Fusion nichts. Deutsche Wohnen gewannen 0,4 Prozent.

Der Start der Olympischen Spiele in Tokio wurde relativ wenig beachtet. Angesichts der Corona-gedämpften Stimmung selbst in Japan und dem Fehlen von Zuschauern werden sie nicht als großer Kurstreiber für Aktien wie Adidas und Puma gesehen - auch wenn sie zu Börsenschluss bis zu 1,8 Prozent im Plus lagen.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.669,29 +1,0% +14,22%

DAX-Future 15.661,00 +1,0% +14,72%

XDAX 15.676,30 +1,0% +14,68%

MDAX 35.163,22 +0,9% +14,18%

TecDAX 3.668,39 +0,5% +14,18%

SDAX 16.349,95 +0,9% +10,74%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 175,94 -9

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 26 4 0 3.067,3 54,9 50,3

MDAX 47 13 0 832,8 27,3 29,4

TecDAX 19 11 0 776,2 21,0 23,7

SDAX 50 17 3 158,9 6,6 7,4

