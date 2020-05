XETRA-SCHLUSS/Vertrauen in V-förmige Erholung wächst

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie-Krise hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter beflügelt. Der DAX gewann 1 Prozent auf 11.505 Punkte. Damit schloss er auf dem höchsten Stand seit dem 6. März. "Im Markt wächst das Vertrauen auf ein Ende der Krise und auf eine V-förmige Erholung", sagte Heino Ruland von Ruland Research. Er verwies auf die Exporterwartungen der deutschen Unternehmen, die sich im Mai stark erholt haben.

An der Gewinnerspitze im DAX standen die Aktien der Deutschen Bank mit plus 8,8 Prozent, weit oben auch die Titel der Munich Re mit einem Aufschlag von 5,8 Prozent. "Mit der Erwartung einer V-förmigen Erholung wird die Befürchtung hoher Abschreibungen gerade auch auf Anlagen aus Südeuropa wieder ausgepreist", sagte ein Marktteilnehmer. Davon profitierten in besonderem Maß die Banken und die Versicherungen.

Auch die weiteren Lockerungen bei den Lockdown-Maßnahmen gegen die Pandemie gaben dem Markt positive Impulse: Im DAX stiegen Lufthansa um 6,8 Prozent, im MDAX zogen Fraport um 10,7 Prozent an. Deutschland hebt die bestehende Reisewarnung für die EU und weitere Länder in Europa voraussichtlich zum 15. Juni auf, und Länder wie Spanien öffnen sich nun wieder dem Tourismus.

Siemens-Pläne für Energiesparte kommen gut an

Siemens gewannen 2,5 Prozent auf 98,40 Euro. Der langen Geschichte von Abspaltungen fügt Konzernchef Joe Kaeser vor seinem Abschied noch eine weitere hinzu. Im September will er das Siemens-Energiegeschäft an die Börse bringen. Mit der Ausgliederung aller Vermögenswerte für Strom- und Wärmeerzeugung, Stromübertragung sowie Technik für die Öl- und Gasindustrie und der Mehrheitsbeteiligung am Windkraftanbieter Siemens Gamesa nimmt der neue Konzern mit weltweit knapp 90.000 Mitarbeitern Gestalt an.

"Der Plan für die Energiesparte kommt gut an", sagte ein Händler. Der Konzern will 55 Prozent an die Aktionäre geben und knapp 10 Prozent an den Pensionsfonds. Die gut 35 Prozent könnten dann schrittweise weiter abgebaut werden. "Damit kommt auch Übernahmefantasie auf", so der Händler.

Für die Aktie von Wirecard ging es gegen den Trend um 0,3 Prozent nach unten. Für erneute Unruhe sorgte die abermalige Verschiebung der Vorlage des Konzernabschlusses.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 124,6 (Vortag: 72,1) Millionen Aktien im Wert von rund 4,42 (Vortag: 2,75) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner und 13 -verlierer.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 11.504,65 +1,00% -13,17%

DAX-Future 11.497,00 +1,12% -12,17%

XDAX 11.500,37 +0,90% -12,44%

MDAX 25.446,60 +1,44% -10,12%

TecDAX 3.174,25 +0,60% +5,28%

SDAX 11.280,39 +1,14% -9,84%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 172,14 -104

===

