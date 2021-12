XETRA-SCHLUSS/Zurückhaltung vor Fed-Entscheidung

FRANKFURT (Dow Jones)--Nur wenig bewegt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch präsentiert. Wie erwartet verlief das Geschäft im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend zurückhaltend. Die Fed dürfte einen beschleunigten Ausstieg aus ihrem Wertpapierkaufprogramm bis Ende März bekannt geben. Erste Zinserhöhungen könnte es ab Mitte kommenden Jahres geben. Der DAX gewann 0,1 Prozent auf 15.476 Punkte.

Während die Europäische Zentralbank (EZB) weiter die Inflation ignoriert, hat die US-Notenbank einen klaren Richtungswechsel vollzogen. Mit der Erkenntnis, dass die Inflation alles andere als "vorübergehend" ist, dürfte nun die Bekämpfung der Preisexplosion im Vordergrund stehen. "Gerade die US-Erzeugerpreise gestern haben allen nochmals die Dringlichkeit vor Augen geführt", sagte ein Händler. Sie sprangen um 9,6 Prozent zum Vorjahr an. Am vergangenen Freitag hatten bereits die US-Verbraucherpreise negativ überrascht.

Cropenergies und Südzucker heben Ausblicke an

Auf Unternehmensseite blieb es am Mittwoch ruhig. Nach einer erneuten Anhebung des Ausblicks gewannen Cropenergies 4,6 Prozent - und dies, obgleich die Anhebung aus Marktsicht nicht ganz überraschend kam. So war der Ethanolpreis am Terminmarkt seit der vergangenen Prognose-Anhebung nochmals um rund 20 Prozent gestiegen. Auch die Cropenergies-Mutter Südzucker erhöhte die Prognose - die Aktie reagierte hier mit einem Plus von 2,8 Prozent.

Auffallend fest lagen Evotec im Markt mit Aufschlägen von 7,6 Prozent auf 44,58 Euro. Im Handel war von einer größeren Order die Rede. Kurssprünge dieser Art könnte es also in den kommenden Tagen häufiger geben, hieß es. Über die Hintergründe konnte nur spekuliert werden. In den vergangenen Tagen hat es eine Reihe positiver Analystenstudien zu dem Titel gegeben mit zum Teil deutlich höheren Kurszielen als dem aktuellen Niveau.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.476,35 +0,1% +12,81%

DAX-Future 15.479,00 -0,0% +13,54%

XDAX 15.479,98 -0,3% +13,25%

MDAX 34.333,09 +0,4% +11,48%

TecDAX 3.836,47 +1,3% +19,41%

SDAX 15.979,11 +0,2% +8,22%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 174,25% -11

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 17 23 0 3.075,0 54,6 62,4

MDAX 30 19 1 625,8 33,7 39,3

TecDAX 22 8 0 758,2 23,5 27,4

SDAX 31 37 2 173,1 10,7 12,7

