XETRA-SCHLUSS/Zurückhaltung vor Zentralbank-Entscheidungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer Berg- und Talfahrt hat der deutsche Aktienmarkt am Montag hauchdünn im Minus geschlossen. Anleger hatte im Sitzungsverlauf der Mut verlassen, zwischenzeitlich üppige Aufschläge wurden nicht gehalten. Im Vorfeld verschiedener geldpolitischer Entscheidungen der Zentralbanken ab Mittwoch ging die Kauflaune Stück für Stück zurück. Die US-Notenbank etwa könnte ihren Ausstieg aus dem Wertpapierkaufprogramm beschleunigen und so den Weg für baldige Zinserhöhungen frei machen, was am Aktienmarkt mit Sorge gesehen würde. Mit Blick auf die EZB wurde erwartet, dass sie das Ende der Pandemiekäufe bis März 2022 verkünden werde. Der DAX verlor knapp 2 Punkte auf 15.622, im Tageshoch hatte der Index bei 15.794 Punkten gestanden.

Omikron-Beschränkungen belasten Luftfahrtsektor

Die Lage im Sektor der Fluggesellschaften dürfte sich nach Einschätzung aus dem Handel zunächst verschlechtern, ehe es wieder besser werde. Analysten verwiesen auf die rasante Verbreitung der Omikron-Variante, die in der Zwischenzeit bereits ein Drittel aller Neuinfektionen in London stellt. Es sei nicht mehr auszuschließen, dass Weihnachtsfeierlichkeiten untersagt würden. Angesichts der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante hatte Großbritannien die landesweite Corona-Warnstufe erhöht. Am deutschen Aktienmarkt gaben Lufthansa 3,4 Prozent nach. MTU Aero verloren 2,2 Prozent und Fraport 1,7 Prozent.

Bayer (-0,1%) reagierten nur kurz positiv auf eine Anfrage des US-Supreme-Courts bei der US-Regierung um eine Stellungnahme in einem Glyphosat-Fall. Zwar sah sich Bayer durch den Vorgang in ihrer Haltung bestätigt, laut Händlern schafft der Vorgang aber wieder keine Klarheit in der Sache.

Daimler Truck (+10,7%) haussierten am zweiten Handelstag. Die ausgegliederte Nutzfahrzeugtochter war am Freitag erstmals an der Börse gelistet worden. Der Kurs kletterte am Montag auf 32,96 Euro. Hintergrund war ein ganzer Reigen von Kaufempfehlungen für die Aktie: Dabei nannten Citigroup und Bank of America Kursziele von 40 Euro, während es bei JP Morgan gleich 48 Euro waren. Daimler verloren 0,3 Prozent.

Dommermuth erhält Kaufangebote für Aktienpakete

Die Aktie von United Internet legte um 3,7 Prozent auf 34,30 Euro zu. CEO Ralph Dommermuth, der den Telekom-Konzern mehrheitlich übernehmen will, hat nun Angebote zum außerbörslichen Kauf von Aktienpaketen erhalten. Dommermuth will seinen Anteil an United Internet von derzeit 42 Prozent auf 51 Prozent aufstocken und hatte dazu ein freiwilliges Erwerbsangebot für 17 Millionen Aktien zu einem Stückpreis von 35 Euro angekündigt.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 15.621,72 -0,0% +13,87%

DAX-Future 15.632,00 +0,0% +14,66%

XDAX 15.635,09 -0,0% +14,38%

MDAX 34.466,95 +0,2% +11,92%

TecDAX 3.862,96 +0,8% +20,24%

SDAX 16.251,87 -0,5% +10,07%

Bund-Future 174,64% +67

DAX 15 25 0 3.361,5 57,0 58,8

MDAX 23 26 1 599,7 35,4 29,9

TecDAX 12 18 0 796,1 22,7 23,0

SDAX 19 50 1 193,2 10,8 11,7

