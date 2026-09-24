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Xi in Washington: Tee mit Trump und Dinner mit Tech-Bossen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Chinas Staatspräsident Xi Jinping beendet am Freitag seinen Washington-Besuch. Vor seinem Abflug wird der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas nochmals mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen. Geplant ist eine Teezeremonie, gefolgt von einem Besuch des Nationalarchivs, um Gründungsdokumente der USA einzusehen. Die USA haben im Sommer ihren 250. Geburtstag gefeiert.

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Xi ist seit Mittwoch in Washington. Für Donnerstagabend (Ortszeit) ist ein Staatsdinner vorgesehen, bei dem auch Tech-Bosse aus den USA erwartet werden. Die Künstliche Intelligenz (KI) und der damit verbundene Wettbewerb der beiden Volkswirtschaften sind zentrale Themen von Xis Besuch./rin/DP/men

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