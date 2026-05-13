Xi trifft nach Trump-Gespräch Wirtschaftsbosse

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Staatschef Xi Jinping hat im Zuge des Besuchs des US-Präsidenten Donald Trump in Peking hochrangige Wirtschaftsvertreter aus den USA getroffen. Xi erklärte dem Staatsmedium zufolge, die offenen Türen Chinas würden sich weiter öffnen. Peking begrüße eine verstärkte Zusammenarbeit mit den USA und äußerte sich demnach positiv darüber, dass US-Firmen bessere Perspektiven in China haben würden.

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Die Gespräche während Trumps Staatsbesuch in Peking dürften von Handelsfragen geprägt sein. Der US-Präsident wurde von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet, darunter Tech-Milliardär Elon Musk und Apple-Chef Tim Cook. Auch der Chef des Chipherstellers NVIDIA, Jensen Huang, war dabei. Die von dem Unternehmen produzierten Halbleiter gelten als besonders wichtig für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz.

Das Treffen mit den Wirtschaftsvertretern fand nach einem ersten Gespräch zwischen Trump und Xi statt. Dieses dauerte nach Angaben von US-Journalisten rund zwei Stunden./jon/DP/jha