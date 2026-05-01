DAX24.137 +0,8%Est505.861 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 -4,3%Nas26.402 +1,2%Bitcoin68.099 +0,6%Euro1,1719 ±0,0%Öl105,0 -0,7%Gold4.700 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Intel 855681 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz - Jahresprognosen angehoben -- BMW-Hauptversammlung besiegelt das Aus für Vorzugspapiere -- Xpeng und VW im Fokus
Top News
Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin
Handelskonflikt im Fokus: Trump und Xi führen Gespräche in Peking Handelskonflikt im Fokus: Trump und Xi führen Gespräche in Peking
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Xi zeigt Trump den Himmelstempel in Peking

14.05.26 08:25 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - Nach dem offiziellen Empfang und ersten Gesprächen hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping seinem US-amerikanischen Staatsgast Donald Trump den Himmelstempel in Peking gezeigt.

Die Anlage südlich der Großen Halle des Volkes ist wegen ihres ikonischen Tempels in der Mitte des Parks ein Publikumsmagnet und beliebtes Fotomotiv bei Touristen. Zwischen dem 14. und 20. Jahrhundert hatten die Kaiser der Ming- und Qing-Dynastie in dem heute als Unesco-Welterbe geführten Komplex den Himmel verehrt und für gute Ernten gebetet.

Trump ist nicht der erste US-Präsident, dem die chinesische Staatsführung den Tempel zeigt. 1975 besuchte der damalige Amtsträger Gerald Ford mit seiner Frau die Anlage. Aufnahmen von damals zeigen den Republikaner umgeben von einer großen Menge an Delegationsmitgliedern vor dem runden Tempel-Gebäude./jon/DP/jha