Xiamen Jihong: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Werte in diesem Artikel
Xiamen Jihong hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das vergangene Quartal hat Xiamen Jihong mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 28,89 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiamen Jihong
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiamen Jihong
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent