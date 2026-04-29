Xiamen Jihong: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Xiamen Jihong hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Xiamen Jihong mit einem Umsatz von insgesamt 2,04 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 28,89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net