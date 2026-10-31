XIAMEN UX IC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

31.10.26 06:35 Uhr

XIAMEN UX IC hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 CNY gegenüber 0,320 CNY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,76 Prozent auf 158,4 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net