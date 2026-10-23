Xian High Voltage Apparatus Research Institute A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Xian High Voltage Apparatus Research Institute A hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 CNY gegenüber 0,200 CNY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 231,3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 254,4 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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