Xian Taijin Xinneng Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

03.11.26 06:35 Uhr

Xian Taijin Xinneng Technology präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xian Taijin Xinneng Technology 0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 617,6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 449,9 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net