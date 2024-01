Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Xiaomi-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 1,83 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 13:55 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 1,83 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 1,79 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,81 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 925.017 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,03 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2023 auf bis zu 1,16 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Xiaomi gewährte am 20.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 CNY gegenüber -0,06 CNY im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70.894,41 CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70.474,27 CNY in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 19.03.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,655 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

