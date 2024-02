Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt bei 1,64 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Xiaomi-Aktie im NASDAQ OTC-Handel und tendierte um 23:20 Uhr bei 1,64 USD. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,67 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,55 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 1,62 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 33.909 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,20 USD) erklomm das Papier am 16.11.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,15 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,26 USD am 24.06.2023. Mit Abgaben von 23,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 20.11.2023 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 CNY. Im Vorjahresviertel waren -0,06 CNY je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 70.894,41 CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 70.474,27 CNY umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 19.03.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,983 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

China-Wirtschaft unter Druck: Sind Apple-Aktien und Tesla-Aktien an der NASDAQ nicht länger "sichere Investments"?

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apple im Zwei-Fronten-Krieg - iPhone nicht mehr Marktführer in China