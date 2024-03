Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1,69 USD.

Die Aktie legte um 23:20 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,3 Prozent auf 1,69 USD zu. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 1,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 48.190 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,20 USD. Dieser Kurs wurde am 16.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,26 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Xiaomi gewährte am 21.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,19 CNY gegenüber -0,06 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent auf 70.894,41 CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 70.474,27 CNY in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 19.03.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,674 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

