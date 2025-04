Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Bären lasten am Dienstagvormittag auf Xiaomi

Notierung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 5,3 Prozent auf 5,55 EUR.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:20 Uhr um 5,3 Prozent auf 5,55 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,45 EUR aus. Bei 5,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 203.861 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 24,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 69,55 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 18.03.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,39 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,20 HKD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent auf 117,88 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 79,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 21.05.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,32 CNY in den Büchern stehen haben wird.

