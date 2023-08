Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagnachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Xiaomi-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 1,41 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:00 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 1,41 EUR. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,42 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 142.774 Stück gehandelt.

Am 02.02.2023 markierte das Papier bei 1,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,06 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 24,55 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 24.05.2023 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,17 CNY. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von -0,02 CNY je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 59.477,13 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73.351,50 CNY erwirtschaftet worden waren, um 18,91 Prozent verringert.

Die Xiaomi-Bilanz für Q2 2023 wird am 23.08.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,419 CNY je Aktie belaufen.

