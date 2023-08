Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag in Rot

So bewegt sich Xiaomi

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 1,41 EUR.

Um 09:21 Uhr fiel die Xiaomi-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 1,41 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 1,41 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,42 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 36.223 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 1,62 EUR. 14,86 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,06 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 24,49 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Xiaomi veröffentlichte am 24.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,02 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.477,13 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73.351,50 CNY US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.08.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,419 CNY je Xiaomi-Aktie.



