Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,45 EUR

-1,01% Charts

News

Analysen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Xiaomi-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 1,46 EUR. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,46 EUR nach. Bei 1,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 317 Stück.

Am 03.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 2,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 47,29 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,77 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2022 vor. Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ebenfalls ein EPS von 0,32 CNY je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,07 Prozent auf 70.170,88 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 87.788,96 CNY umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 22.11.2022 terminiert.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,381 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Ausblick: Xiaomi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Erste Schätzungen: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com