Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 1,57 USD.

Die Xiaomi-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 1,57 USD. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,56 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,56 USD. Bisher wurden heute 3.670 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 1,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 12,74 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1,05 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 33,12 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 29.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 67.354,91 CNY. Im Vorjahresviertel waren 70.170,88 CNY in den Büchern gestanden.

Am 21.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,494 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

