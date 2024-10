Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Nachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,4 Prozent auf 2,55 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 2,55 EUR nach oben. Bei 2,55 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,55 EUR. Bisher wurden heute 71.739 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 30.09.2024 markierte das Papier bei 2,63 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 3,16 Prozent zulegen. Am 06.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Xiaomi veröffentlichte am 21.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 HKD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 95,95 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 75,21 Mrd. HKD eingefahren.

Am 19.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2024 0,763 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Apple nicht mehr unter den Top-5 der Smartphone-Hersteller in China

Anlegerchance fernab von NVIDIA: Corning-Aktie - ein unterschätzter Player im KI-Markt?

Tech-Investor kritisiert Teslas Full Self-Driving: "Noch lange nicht autonomes Fahren"