US-Shutdown: DAX mit schwachem Oktoberstart -- Nikkei rot - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Aktienkurs aktuell

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag in Rot

01.10.25 09:27 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 5,90 EUR nach.

Die Aktie notierte um 08:59 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 5,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,90 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.361 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 02.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 134,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 19.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,50 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,62 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

